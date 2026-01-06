মাত্র ৩৩ দিনের মাথায় বরখাস্ত সেল্টিক কোচ

মাত্র ৩৩ দিনের মাথায় বরখাস্ত সেল্টিক কোচ
স্কটিশ জায়ান্ট সেল্টিক মাত্র ৩৩ দিনের মাথায় প্রধান কোচ উইলফ্রিড ন্যান্সির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। শনিবার গ্লাসগো রেঞ্জার্সের বিপক্ষে ঘরের মাঠে ৩-১ গোলে হারের পরই এই সিদ্ধান্ত নেয় ক্লাব কর্তৃপক্ষ।
ক্লাবের পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, ম্যানেজার উইলফ্রিড ন্যান্সির সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে চুক্তি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ক্লাব তার ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানাচ্ছে।
ন্যান্সির সঙ্গে সঙ্গে তার সহকারী কোচ ক্বামে আম্পাদু, জুলস গ্যুগাঁ ও ম্যাক্সিম শালিয়েরও ক্লাব ছাড়ছেন। এছাড়া ফুটবল অপারেশন্স প্রধান পল টিসডেলও তার পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন।
ন্যান্সি সদ্যই যুক্তরাষ্ট্রের এমএলএস ক্লাব কলম্বাস ক্রু ছেড়ে সেল্টিকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তবে তার কোচিংয়ে সেল্টিক আট ম্যাচের মধ্যে ছয়টিতেই হারে, যার মধ্যে প্রথম চার ম্যাচেই পরাজয় ছিল। এমনকি একটি লিগ কাপ ফাইনালেও দলকে হারতে হয়।
তার শেষ ম্যাচটি ছিল স্কটিশ ফুটবলের সবচেয়ে বড় ম্যাচ ‘ওল্ড ফার্ম ডার্বি’, যেখানে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রেঞ্জার্সের কাছে ঘরের মাঠে ৩-১ গোলে পরাজিত হয় সেল্টিক।
এমএমআর