দিয়াজের গোলে শেষ আটে মরক্কো

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:০৭ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড ব্রাহিম দিয়াজের একমাত্র গোলে তানজানিয়াকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে আফ্রিকা কাপ অব নেশন্সের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে মরক্কো। এই জয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মরক্কোর অপরাজিত থাকার রেকর্ড দাঁড়ালো ২৩ ম্যাচে।

ম্যাচের ৬৪তম মিনিটে করা গোলটি দিয়াজের টুর্নামেন্টে টানা চার ম্যাচে গোল করার কীর্তি ধরে রাখে। একই সঙ্গে তিনি ইতিহাস গড়েছেন, আফকনের চারটি ধারাবাহিক ম্যাচে গোল করা প্রথম মরক্কান ফুটবলার হিসেবে।

গোল করার পর দিয়াজ চোটে থাকা সতীর্থ আজেদ্দিন উনাহির জার্সি তুলে ধরে গোলটি তার প্রতি উৎসর্গ করেন।

ম্যাচে মরক্কো দাপট দেখালেও একের পর এক সুযোগ নষ্ট করে। অবশেষে পিএসজি ডিফেন্ডার আশরাফ হাকিমির বাড়ানো বলে নিখুঁত ফিনিশিংয়ে ব্যবধান গড়ে দেন দিয়াজ। গুরুতর গোড়ালির চোট কাটিয়ে এটিই ছিল হাকিমির টুর্নামেন্টে প্রথম একাদশে ফেরা।

ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই তানজানিয়া প্রথম বড় সুযোগ পেলেও সাইমন এমসুভা ক্রস ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারেননি। ১৫ মিনিটে ইসমাইল সাইবারির গোলটি ভিএআর পর্যালোচনায় অফসাইডের কারণে বাতিল হয়।

অতিরিক্ত সময়ে তানজানিয়া পেনাল্টির দাবি জানালেও রেফারি খেলা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

এই জয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে মরক্কোর প্রতিপক্ষ হবে দক্ষিণ আফ্রিকা অথবা ক্যামেরুন। আগামী শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে সেই ম্যাচ।

উল্লেখ্য, সবশেষ ২০২৪ আফকনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষেই মরক্কো তাদের শেষ ম্যাচ হেরেছিল।

