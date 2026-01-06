মারামারি করে নিষিদ্ধ মনিকা-তহুরাসহ তিনজন
চলমান নারী লিগে মাঠে মারামারি করে দুই ম্যাচ করে নিষিদ্ধ হয়েছেন জাতীয় দলের মনিকা চাকমা, তহুরা খাতুনসহ তিন ফুটবলার। অন্যজন সাবত্রি ত্রিপুরা। মনিকা চাকমা ও তহুরা খাতুন ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড় এবং সাবিত্রি জামালপুর কাঁচারিপাড়া একাদশের।
গত ৪ জানুয়ারি এই দুই দলের খেলায় মারামারিতে লিপ্ত হয়েছিলেন তিন ফুটবলার। ম্যাচের রেফারি মনিকা ও সাবিত্রিকে লালকার্ড দেখিয়েছিলেন। মঙ্গলবার বাফুফের ডিসিপ্লিনারি কমিটি ভিডিও ফুটেজ দেখে মনিকা চাকমা, তহুরা খাতুন এবং সাবিত্রিকে দুই ম্যাচ নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত দিয়েছে।
ফরাশগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব ও জামালপুরের কাঁচারিপাড়া একাদশের খেলার ৩০ মিনিটে একটি ফাউলকে কেন্দ্র করে দুই দলের ফুটবলাররা জড়িয়ে পড়েন মারামারিতে।
কাঁচারিপাড়া একাদশের ফুটবলার সাবিত্রি ত্রিপুরা ফাউল করেছিলেন ফরাশগঞ্জের মনিকা চাকমাকে। পড়ে যাওয়া মনিকা উঠে দাঁড়িয়ে আক্রমণ করেন সাবিত্রিকে। তখনই শুরু হয় গন্ডগোল। মাঠের প্রায় সব খেলোয়াড় ঘটনাস্থলে ছুটে এসে জটলা পাকিয়ে মারামারি শুরু করেন। রেসলিংয়ের মতো একে অন্যকে ধরে আছাড় মারছিলেন ওই সময়।
