স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:১৪ পিএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল বা আইসিসি কার্যত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নিয়ন্ত্রণাধীন— এমন অভিযোগ তুলে সংস্থাটির কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন পাকিস্তানের সাবেক অফস্পিনার সাঈদ আজমল। তার মতে, যদি আইসিসি নিজস্ব সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে না পারে, তাহলে সংস্থাটির অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখে পড়ে।

এক অনুষ্ঠানে গিয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন সাঈদ আজমল। তিনি এ সময় আইসিসির নিরপেক্ষতা ও স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, ‘যদি আইসিসি ভারতীয় বোর্ডের ওপর নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে না পারে, তাহলে এই সংস্থার অস্তিত্বই অপ্রয়োজনীয়।’

আজমলের দাবি, অনেক টেস্ট খেলুড়ে দেশই আড়ালে একই মত পোষণ করে, তবে প্রকাশ্যে বলতে সাহস পায় না। তার ভাষ্য, বৈশ্বিক টুর্নামেন্টেও পাকিস্তানে এসে খেলতে ভারতের অস্বীকৃতি মেনে নেওয়াই প্রমাণ করে— আইসিসির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নেই।

‘ভারতের পাকিস্তানের মাটিতে খেলতে না চাওয়ার পেছনে যৌক্তিক কোনো কারণ নেই; কিন্তু এখন আইসিসি অসহায়, কারণ সংস্থাটি ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণে,’— এমন অভিযোগ করেন আজমল।

ভারত অবশ্য বরাবরই পাকিস্তানে সফর না করার পেছনে নিরাপত্তা উদ্বেগ এবং দেশটির সরকারের অনুমোদন না থাকার কথা বলে আসছে। এ কারণে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় ক্রিকেট দীর্ঘদিন ধরেই বন্ধ। বর্তমানে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ কেবল আইসিসির সীমিত ওভারের টুর্নামেন্টেই অনুষ্ঠিত হয়, তাও নিরপেক্ষ ভেন্যুতে।

গত বছর কাশ্মীরের পেহালগামে পর্যটকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলার পর দুই দেশের সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে ওঠে, যার প্রভাব পড়েছে ক্রিকেটীয় সম্পর্কেও। ফলে দ্বিপক্ষীয় সিরিজের সম্ভাবনা কার্যত শূন্যের কোঠায়।

সাঈদ আজমলের এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এলো, যখন আইসিসির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বিসিসিআইয়ের সাবেক সেক্রেটারি জয় শাহ। সমালোচকদের একাংশের মতে, এটিই বিশ্ব ক্রিকেট প্রশাসনে ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলছে।

আইএইচএস/

