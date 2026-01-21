চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বড় অঘটনের শিকার চ্যাম্পিয়ন পিএসজি

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বড় অঘটনের শিকার চ্যাম্পিয়ন পিএসজি
চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বড় চমক উপহার দিলো স্পোর্টিং সিপি। ঘরের মাঠ এস্তাদিও হোসে আলভালাদেতে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সেন্ট-জার্মেইকে (পিএসজি) ২-১ গোলে হারিয়েছে পর্তুগিজ ক্লাবটি। ম্যাচের নায়ক কলম্বিয়ান স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেজ, যিনি শেষ দিকে জোড়া গোল করে নিশ্চিত করেন ঐতিহাসিক জয়।
পুরো প্রথমার্ধে দাপট দেখায় পিএসজি। একের পর এক আক্রমণ চালালেও তাদের দুটি গোল বাতিল হয় অফসাইড ও ফাউলের কারণে। বিরতির পরও আরও একটি গোল বাতিল হয়, ফলে গোলের খাতা খুলতে ব্যর্থ হয় ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা।
ম্যাচের ৭৪তম মিনিটে স্পোর্টিংকে এগিয়ে দেন সুয়ারেজ। ম্যাক্সিমিলিয়ানো আরাউহোর কর্নার আংশিক ক্লিয়ার হলে জেনি কাটামোর শট রিবাউন্ড হয়ে সুয়ারেজের সামনে আসে, সেখান থেকে সহজ ফিনিশে গোল করেন তিনি।
তবে আনন্দ বেশি সময় স্থায়ী হয়নি। বদলি হিসেবে নামা খভিচা কাভারাতস্কেলিয়া দ্রুত সমতা ফেরান। বাম দিক থেকে কেটে এসে দুর্দান্ত শটে বল জালের উপরের কোনায় পাঠান জর্জিয়ান উইঙ্গার।
কিন্তু শেষ হাসি হাসে স্পোর্টিংই। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে ফ্রান্সিসকো ত্রিনকাওর শট গোলরক্ষক লুকাস শেভালিয়ে ঠিকভাবে সামলাতে না পারলে বল সামনে পড়ে যায়। সুযোগ কাজে লাগিয়ে হেডে জয়সূচক গোল করেন সুয়ারেজ।
এর আগে ম্যাচে পিএসজির হয়ে নুনো মেন্দেস, উসমান দেম্বেলে, ভিতিনিয়া ও মার্কিনিওস একাধিক সুযোগ তৈরি করলেও স্পোর্টিং গোলরক্ষক রুই সিলভা ছিলেন দুর্দান্ত। অন্যদিকে স্পোর্টিংও পাল্টা আক্রমণে বিপজ্জনক ছিল।
এই জয়ের ফলে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে পিএসজির সমান অবস্থানে পৌঁছেছে স্পোর্টিং সিপি। লিগ পর্বে এক ম্যাচ বাকি থাকতে গোল ব্যবধানে এক ধাপ পিছিয়ে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে তারা।
এমএমআর