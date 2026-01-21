ঐতিহ্যের ভাঁজে আধুনিক জয়া

ঐতিহ্যের ভাঁজে আধুনিক জয়া
ট্রাইবাল ফিউশনের ছোঁয়ায় আবারও নজর কাড়লেন জয়া আহসান। পোশাক নির্বাচনে বরাবরই যিনি সচেতন ও সাহসী, সাম্প্রতিক এই লুকে তিনি যেন লোকজ ঐতিহ্যকে আধুনিক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নতুন করে উপস্থাপন করেছেন।
এই স্টাইলিংয়ে জয়ার উপস্থিতি একেবারেই আলাদা। গাঢ় ম্যাজেন্টা রঙের শাড়িতে সোনালি পাড়ের আভিজাত্য চোখে পড়ার মতো, যেন চেনা উৎসবী আবহকে আধুনিক ব্যাখ্যায় সাজানো হয়েছে।
শাড়ির সঙ্গে পরা ব্লাউজটিই এই লুকের কেন্দ্রবিন্দু। গভীর নীল রঙের ওপর জ্যামিতিক ও ফুলেল নকশায় ভারী সোনালি কাজ ব্লাউজটিকে দিয়েছে রাজকীয় ও সাহসী স্টেটমেন্টের ছাপ। ম্যাজেন্টা ও নীলের এই কনট্রাস্ট পুরো লুকটিকে করেছে আরও প্রাণবন্ত।
পোশাকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বেছে নেওয়া হয়েছে গয়নাও। অক্সিডাইজ ধাঁচের ঝুমকা, নাকফুল ও লেয়ার্ড চোকারে স্পষ্ট ট্রাইবাল আবহ।
চুল মাঝখানে সিঁথি কেটে টেনে বাঁধা, সিঁথি ও কপালের মাঝখানে অলংকার যোগ করেছে লোকজ ঐতিহ্যের গভীরতা।
মেকআপেও রাখা হয়েছে দৃঢ়তা চোখে গাঢ় কাজল, হাতে লাল আলতা ও চুড়ি পুরো লুকটিকে দিয়েছে শক্তিশালী এক ভিজ্যুয়াল ভাষা। সব মিলিয়ে এই ট্রাইবাল ফিউশন স্টাইল শুধু সাজ নয়, জয়ার ব্যক্তিত্বেরই এক আত্মবিশ্বাসী প্রকাশ; যেখানে ঐতিহ্য আর আধুনিকতা পাশাপাশি হাঁটে।
জেএস/