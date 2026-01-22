চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
লোপেজের জোড়া গোলে শেষ ষোলোর আশা টিকিয়ে রাখলো বার্সেলোনা
ফেরমিন লোপেজের জোড়া গোলে স্লাভিয়া প্র্যাগকে হারিয়ে শেষ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোতে যাওয়ার রাস্তা সহজ করে তুললো বার্সেলোনা।
মাইনাস ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় স্বাগতিক স্লাভিয়া এগিয়ে যায় ম্যাচের মাত্র ১০ মিনিটেই। কর্নার থেকে টমাস হোলেসের হেডের ফ্লিকের পর কাছ থেকে বল জালে জড়িয়ে দেন ভাসিল কুসেই।
বার্সেলোনাকে সমতায় ফেরান লোপেজ ৩৪ মিনিটে। বক্সের ভেতর থেকে তার জোরালো শট গোলকিপার জিন্দ্রিচ স্তানেকের নিকট পোস্ট দিয়ে জালে ঢুকে যায়। আট মিনিট পর বাঁকানো শটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে দলকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন লোপেজ।
প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে জয়ের বিকল্প ছিল স্লাভিয়া প্রাগের। সেই প্রচেষ্টায় প্রথমার্ধের শেষদিকে সমতা ফেরায় স্বাগতিকরা। তবে সেটি আত্মঘাতী গোল থেকে। কর্নার থেকে আসা বল বার্সেলোনা স্ট্রাইকার রবার্ট লেভানদোভস্কির কাঁধে লেগে বল জালে ঢুকে যায়।
তবে দ্বিতীয়ার্ধে, নিষেধাজ্ঞার কারণে লামিনে ইয়ামালকে ছাড়াই, ম্যাচে আধিপত্য বিস্তার করে বার্সেলোনা। এক ঘণ্টা পার হওয়ার পর কোচ হান্সি ফ্লিক ইংলিশ ফরোয়ার্ড মার্কাস রাশফোর্ড ও দানি ওলমোকে মাঠে নামান, দুজনই ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।
মাঠে নামার মাত্র তিন মিনিটের মধ্যেই ১৮ গজ দূর থেকে দুর্দান্ত শটে গোল করে বার্সেলোনাকে আবারও এগিয়ে দেন ওলমো। এরপর রাশফোর্ডের তৈরি করা সুযোগে বল উরুতে লেগে উপরে উঠে এলে হুক শটে নিজের গোল করেন লেভানডোভস্কি, ব্যবধান বাড়িয়ে দেন ৪-২।
এই হারে সাত ম্যাচে মাত্র তিন পয়েন্ট নিয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ছিটকে গেছে স্লাভিয়া প্রাগ।
অন্যদিকে, পাঁচবারের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা টেবিলের নবম স্থানে উঠে এসেছে। সরাসরি শেষ আটে যেতে হলে আগামী বুধবার ঘরের মাঠে কোপেনহেগেনের বিপক্ষে জয়ের পাশাপাশি অন্য ম্যাচগুলোর ফলও তাদের অনুকূলে যেতে হবে। নইলে ফেব্রুয়ারিতে দুই লেগের প্লে-অফ খেলতে হবে।
আইএন