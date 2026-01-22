চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
মার্সেইয়ের রক্ষণ ভেঙে তিন গোলের জয় লিভারপুলের
মোহামেদ সালাহ একাদশে ফেরার ম্যাচে মার্সেইকে অনায়াসে হারিয়েছে লিভারপুল। কঠিন সময়ে ৩-০ গোলের জয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোতে সরাসরি যাওয়ার আশা বাঁচিয়ে রেখেছে লিভারপুল।
প্রথমার্ধে ডমিনিক সোবোস্লাইয়ের এক মুহূর্তের নৈপুণ্যে এগিয়ে যায় লিভারপুল। এরপর মার্সেই গোলকিপার জেরোনিমো রুল্লির আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ হয়। যোগ করা সময়ে কোডি গাকপোর গোলে জয় নিশ্চিত করে আর্নে স্লটের দল।
মার্সের বিপক্ষে এই জয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের পয়েন্ট টেবিলে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে লিভারপুল। শীর্ষ আটে থেকে প্লে-অফ এড়াতে আগামী সপ্তাহে অ্যানফিল্ডে কারাবাখের মুখোমুখি হবে তারা।
ম্যাচের শুরু থেকেই দাপুটে খেলতে থাকে লিভারপুল। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ডেডলক ভাঙেন ডমিনিক সোবেস্লাই। দারুণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে মার্সেইয়ের ডিফেন্স ওয়ালের নিচ দিয়ে বল গড়িয়ে জালে পাঠিয়ে গোলকিপার রুল্লিকে পরাস্ত করেন তিনি।
৭২তম মিনিটে জেরেমি ফ্রিমপংয়ের গতি কাজে লাগিয়ে ডান প্রান্ত দিয়ে এগিয়ে গিয়ে কাটব্যাক দেন। বল ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে রুল্লির শরীর ছুঁয়ে ধীরে ধীরে জালে ঢুকে যায়।
বদলি হিসেবে নামা কোডি গাকপো ম্যাচের শেষ মুহূর্তে শেষ স্পর্শে দুর্দান্ত একটি নিচু শটে দূরের পোস্টে বল জড়িয়ে দেন।
প্রথমার্ধে মার্সেই তেমন কোনো হুমকি তৈরি করতে না পারলেও বিরতির পর রবার্তো দে জারবির দল ঝাঁপিয়ে পড়ে। গোলকিপার আলিসন মেসন গ্রিনউডের শট ঠেকান। পরে গ্রিনউডের বাড়ানো বলে হামেদ ত্রাওরে গোলরক্ষককে পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েও শট আকাশে পাঠান।
সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে লিভারপুলের অপরাজেয় থাকার সংখ্যা দাঁড়াল ১৩ ম্যাচে।
