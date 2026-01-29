নতুন রেকর্ড
২০২৫ সালে ফুটবলার ট্রান্সফার ১ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকার!
২০২৫ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবল ট্রান্সফারে ব্যয়ের নতুন রেকর্ড গড়েছে বিশ্ব ফুটবল। ফিফার গ্লোবাল ট্রান্সফার রিপোর্ট অনুযায়ী, গত পঞ্জিকা বছরে পুরুষদের ফুটবলে আন্তর্জাতিক ট্রান্সফারে ব্যায় হয়েছে মোট ৯.৪৯ বিলিয়ন পাউন্ড (প্রায় ১৩.০৮ বিলিয়ন ডলার বা ১ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকা)। যা এখন পর্যন্ত ফুটবল ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
এর আগে আন্তর্জাতিক ট্রান্সফারে সর্বোচ্চ ব্যয়ের রেকর্ড ছিল ২০২৩ সালে। যখন ব্যয় হয়েছিল ৭.০১ বিলিয়ন পাউন্ড (৯.৬৬ বিলিয়ন ডলার বা ১ লাখ ১৮ হাজার ১৭০ কোটি টাকা)। ২০২৫ সালের ব্যয় সেই রেকর্ডকেও স্পষ্টভাবে ছাড়িয়ে গেছে। ইএসপিএন জানিয়েছে এ খবর।
এই ব্যয়ের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ইংল্যান্ড। ইংলিশ ক্লাবগুলো ২০২৫ সালে আন্তর্জাতিক ট্রান্সফারে ব্যয় করেছে প্রায় ২.৭ বিলিয়ন পাউন্ড (৩.৮২ বিলিয়ন ডলার), যা বিশ্বের যেকোনো দেশের তুলনায় বেশি। এছাড়া জার্মানি ও ইতালি—এই দুই দেশই একমাত্র দেশ হিসেবে ট্রান্সফারে এক বিলিয়ন ডলারের বেশি খরচ করেছে।
ইংলিশ ক্লাবগুলো ব্যয়ের পাশাপাশি ট্রান্সফার ফি বাবদ আয়ও করেছে উল্লেখযোগ্য অঙ্ক। আন্তর্জাতিক ট্রান্সফার থেকে তারা পেয়েছে প্রায় ১.২৮ বিলিয়ন পাউন্ড (১.৭৭ বিলিয়ন ডলার)।
ফিফার প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়, ২০২৫ সালে পুরুষ ও নারী পেশাদার ফুটবল এবং অ্যামেচার ফুটবল মিলিয়ে মোট ৮৬,১৫৮টি আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় ট্রান্সফার সম্পন্ন হয়েছে, যা সর্বকালের সর্বোচ্চ।
নারী ফুটবলও পিছিয়ে নেই। ২০২৫ সালে নারীদের ফুটবলে আন্তর্জাতিক ট্রান্সফারে ব্যয় হয়েছে ২০.৭৪ মিলিয়ন পাউন্ড (২৮.৬ মিলিয়ন ডলার বা ৪৫ হাজার ৫১৫ কোটি টাকা), যা আগের বছরের তুলনায় ৮০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।
ফিফার মতে, এই পরিসংখ্যান বিশ্ব ফুটবলে বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ, ক্লাবগুলোর আর্থিক সক্ষমতা এবং আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় বাজারের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরছে।
