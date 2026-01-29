প্রথম টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চ্যালেঞ্জিং পুঁজি পাকিস্তানের
বিশ্বকাপের আগে শেষ সময়ের প্রস্তুতি। লাহোরে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া আর পাকিস্তান। টস জিতে ব্যাট করতে নেমে ৮ উইকেটে ১৬৮ রানের চ্যালেঞ্জিং পুঁজি দাঁড় করিয়েছে পাকিস্তান।
ইনিংসের প্রথম বলে সাহিবজাদা ফারহান গোল্ডেন ডাকে ফিরলেও আরেক ওপেনার সাইম আইয়ুব ঝড় তোলেন। ২২ বলে ৩ চার আর ২ ছক্কায় ৪০ রান করেন তিনি।
সালমান আগাও কম যাননি। পাকিস্তান অধিনায়ক ২৭ বলে ৩৯ রানের ইনিংসে ১টি চারের সঙ্গে হাঁকান ৪টি ছক্কা।
বাবর আজমের ব্যাট থেকে আসে ২০ বলে ২৪। এছাড়া ফখর জামান ১৬ বলে ১০, উসমান খান ১৪ বলে ১৮ আর শেষদিকে মোহাম্মদ নওয়াজ ১৪ বলে করেন অপরাজিত ১৫ রান।
অজি লেগস্পিনার অ্যাডাম ২৪ রান খরচায় একাই নেন ৪টি উইকেট।
এমএমআর