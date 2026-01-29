টানা চতুর্থবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে সাবালেঙ্কা

টানা চতুর্থবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে সাবালেঙ্কা
অপ্রতিরোধ্য এরিনা সাবালেঙ্কা। টানা চতুর্থবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে উঠে নিজের আধিপত্য আরও একবার প্রমাণ করলেন বেলারুশের এই তারকা। সেমিফাইনালে দ্বাদশ বাছাই ইউক্রেনের এলিনা সোয়াইতোলিনাকে ৬-২, ৬-৩ সেটে হারিয়ে শনিবারের ফাইনালের টিকিট কেটে নিলেন নারীদের শীর্ষবাছাই।
গত মৌসুমের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম ইউএস ওপেন জিতে দুর্দান্ত ছন্দে ছিলেন সাবালেঙ্কা। চলতি মৌসুমের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামেও সে ধারাবাহিকতা ধরে রাখলেন তিনি। গ্র্যান্ড স্ল্যামে টানা ১৩ ম্যাচ জয়ের পাশাপাশি এবারও অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে এখনো পর্যন্ত একটি সেটও হারাননি সাবালেঙ্কা।
রড লেভার এরেনায় ম্যাচের শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে ছিলেন সাবালেঙ্কা। তার শক্তিশালী শটের সামনে দাঁড়াতে পারেননি সোয়াইতোলিনা। বিশেষ করে পাওয়ার টেনিসে বড় ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েন ইউক্রেনিয়ান তারকা। প্রথম সেটেই স্পষ্ট হয়ে যায়, সাবালেঙ্কা ছন্দে থাকলে তাকে আটকানো কতটা কঠিন।
দ্বিতীয় সেটের শুরুতে কিছুটা লড়াইয়ের ইঙ্গিত দেন সোয়াইতোলিনা। সাবালেঙ্কার সার্ভিস ভেঙে ২-০ ব্যবধানে এগিয়েও যান; কিন্তু সেই সুবিধা ধরে রাখতে ব্যর্থ হন তিনি। দ্রুতই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে ফিরিয়ে নেন সাবালেঙ্কা। পুরো ম্যাচে চারবার সোয়াইতোলিনার সার্ভিস ভাঙেন তিনি, বিপরীতে একবারই শীর্ষবাছাইয়ের সার্ভিস ভাঙতে সক্ষম হন ইউক্রেনের খেলোয়াড়।
পরিসংখ্যানেও ছিল সাবালেঙ্কার আধিপত্য। প্রথম সার্ভিসে ৬৯ শতাংশ এবং দ্বিতীয় সার্ভিসে ৭১ শতাংশ পয়েন্ট আদায় করেন তিনি। অন্যদিকে সার্ভিসেই মূলত ভুগতে হয় সোয়াইতোলিনাকে। গতি, শক্তি ও স্ট্যামিনার লড়াইয়ে ৩১ বছর বয়সী সোয়াইতোলিনাকে ছাড়িয়ে যান ২৭ বছর বয়সী সাবালেঙ্কা।
এ জয়ে অষ্টমবার গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে উঠলেন সাবালেঙ্কা। লক্ষ্য এবার নিজের তৃতীয় অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এবং ক্যারিয়ারের পঞ্চম গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা। গতবার ফাইনালে ম্যাডিসন কিজের কাছে হারের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হয়েছিল। এবার সেই আক্ষেপ ঘোচাতে মরিয়া শীর্ষবাছাই।
শনিবার ফাইনালে সাবালেঙ্কার প্রতিপক্ষ হবেন এরিনা রিবাকিনা বনাম জেসিকা পেগুলা ম্যাচের বিজয়ী।
আইএইচএস/