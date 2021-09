অবশেষে মেসির গোল, সিটিকে হারালো পিএসজি

ফুরোলো অপেক্ষা, নতুন জার্সিতে প্রথম গোলটি করলেন বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার লিওনেল মেসি। প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ে যোগ দেয়ার পর প্রথম তিন ম্যাচ কেটেছে গোল ছাড়াই। অবশেষে চতুর্থ ম্যাচে জালের দেখা পেলেন আর্জেন্টাইন জাদুকর।

তাও কি না উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে ম্যানচেস্টার সিটির মতো কঠিন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে। লিওনেল মেসি ও ইদ্রিসা গুইয়ের গোলে ম্যান সিটিকে ২-০ গোলে হারিয়ে চলতি চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের প্রথম জয়ের দেখা পেয়েছে মাউরিসিও পচেত্তিনোর দল।

ম্যাচের ৭৪ মিনিটে গোলটি করেছেন মেসি। আক্রমণে ছিলো সিটিজেনরাই। পাল্টা আক্রমণে মাঝ মাঠে বল পান মেসি। সেটি ধরে দ্রুততার সঙ্গে চলে ম্যান সিটির ডি-বক্সের কাছে। গায়ের সঙ্গে লেগে থাকা ডিফেন্ডার এমেরিক লাপোর্তাকে এড়িয়ে পাস দেন কাইলিয়ান এমবাপের উদ্দেশ্যে।

নিজের কাছে বল রাখেননি এমবাপে। প্রথম ছোঁয়ায় ফিরতি পাস দেন মেসিকে। ততক্ষণে ডি-বক্সের মুখে ফাঁকায় দাঁড়িয়ে মেসি। ফিরতি বল পেয়ে বাঁ পায়ের জাদুকরী শটে ব্যবধান ২-০ করেন ছয়বারের ব্যালন ডি অর জয়ী ফুটবলার। এর আগে ৮ মিনিটের সময় প্রথম গোল করেন গুইয়ে।

The FIRST of many



My GOAT doesn't wait in the box for cheap tap ins.#psgvsmancity #ChampionsLeague #PSG#Messi #GOAT pic.twitter.com/kxilnGcpls