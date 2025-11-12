বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে কঠোর নিরাপত্তা
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত রাজধানী। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় গাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও চোরাগোপ্তা ককটেল বিস্ফোরণ হচ্ছে। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে বৃহস্পতিবার দুটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ রাজধানীতে। দুপুর ২টায় মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ হকির বাছাইয়ের প্লে-অফ সিরিজের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি বাংলাদেশ-পাকিস্তান। রাতে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও নেপাল।
এই দুই আন্তর্জাতিক ম্যাচের মধ্যে সবার নজর থাকবে মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে। অনেক দিন পর আন্তর্জাতিক হকিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ও অলিম্পিকে স্বর্ণজয়ী পাকিস্তান হকি দলের বিপক্ষে বাংলাদেশের এই তিন ম্যাচের সিরিজ হঠাৎ করেই পাওয়া।
গত এশিয়া কাপে বাংলাদেশ ষষ্ঠ হয়েছিল। তাতে বাংলাদেশেরই কোয়ালিফাই করার কথা ছিল বিশ্বকাপ বাছাইয়ে। তবে ভারতে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়া কাপে নিরাপত্তা ইস্যুতে খেলেনি পাকিস্তানে। তাই এশিয়ান হকি ফেডারেশন হঠাৎ করেই নিয়ম তৈরি করে ষষ্ঠ হওয়া দলকে প্লে-অফ খেলতে হবে যদি ওই দলের চেয়ে র্যাংকিংয়ে এগিয়ে থাকা কোনো দেশ নিরাপত্তার কারণে অংশ নিতে না পারে। তাই পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ তিনটি খেলতে হচ্ছে বাংলাদেশকে।
বুধবার ম্যাচ ভেন্যু মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে দুই দলের কোচ ও অধিনায়ক আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে তাদের প্রস্তুতির কথা বলেছেন। কথা বলেছেন এশিয়ান হকি ফেডারেশনের জেনারেল ম্যানেজার গোলাম গাউস। নিঃসন্দেহে এই ম্যাচে পাকিস্তান ফেবারিট। বাংলাদেশের লক্ষ্য বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি দলের বিপক্ষে ভালো পারফরম্যান্স করার।
এই ম্যাচ ঘিরে টেনশনে আছে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন। চারদিকে রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে এমন তিনটি ম্যাচ সফল ও সুন্দরভাবে আয়োজন করাই কঠিন চ্যালেঞ্জ। বৃহস্পতিবার প্রথম ম্যাচ। এই দিনের পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে পরের দিনের রাজপথের অবস্থা কেমন থাকে সেটা। শেষ ম্যাচ ১৬ নভেম্বর।
বুধবার বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল হাসান বললেন, ‘এ ম্যাচটির জন্য আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হচ্ছে। আমরা পাকিস্তান দলের কর্মকর্তাদের বলেছি তারা যেমন আগেই মাঠে আসে। স্বাভাবিক নিয়মে যতক্ষণ আগে আসে তার চেয়ে এক দুই ঘণ্টা আগে আসার অনুরোধ করেছি। বাংলাদেশ দলও মাঠে আগে আসবে।’
রাতে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রীতি ম্যাচ ঘিরেও থাকছে কঠোর নিরাপত্তা। তবে মানুষের নজর বেশি বাংলাদেশ-পাকিস্তানের হকি ম্যাচের দিকেই।
আরআই/আইএইচএস/