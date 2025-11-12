  2. খেলাধুলা

২৬ মাস পর হকিতে পাকিস্তানের সামনে বাংলাদেশ

প্রকাশিত: ০৮:৪৬ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
আন্তর্জাতিক হকিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে কখনো জেতা হয়নি বাংলাদেশের। এমন কি হার এড়ানোও যায়নি। হকি বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি দলটির বিপক্ষে বাংলাদেশের সেরা ফল ১৯৮৫ সালে ঢাকায় ১-০ গোলে ও ১৯৯৫ সালে মাদ্রাজ এসএ গেমসে ৩-২ গোলের হার। এসএ গেমস, এশিয়ান গেমস ও এশিয়া কাপ ছাড়া বাংলাদেশ-পাকিস্তানের দেখা হওয়ার সুযোগও কম। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে চীনের হাংজুতে এশিয়ান গেমসে পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ হেরেছিল ৫-২ গোলে।

ভিন্ন প্রেক্ষিতে ২৬ মাস পর হকিতে মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। সর্বশেষ এশিয়া কাপে বাংলাদেশ ষষ্ঠ হওয়ায় এবং পাকিস্তান অংশ না নেওয়ায় আয়োজন করতে হচ্ছে ম্যাচ তিনটি। পাকিস্তানের বিপক্ষে পরপর তিনটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাওয়া বাংলাদেশ হকির জন্য বিশাল একটা ব্যাপারই। জয়-পরাজয় এখনো মুখ্য নয়। যদিও এই তিন ম্যাচ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলার প্লে-অফ। সিরিজ জেতা দলটির জন্য খুলবে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দুয়ার।

পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ নিয়ে কি ভাবছেন বাংলাদেশের ডাচ কোচ সিগফ্রাইড আইকম্যান? ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তানের সাবেক এই কোচ বলেছেন, ‘আমরা খেলার জন্য প্রস্তুত। যদি খেলার জন্য প্রস্তুত থাকি, তাহলে জয়ের জন্য চেষ্টা করারও প্রস্তুতি আছে। কিন্তু এর বেশি কিছু করা যায় না। আপনি আপনার সর্বোচ্চটা দেবেন, তারপর আল্লাহ ঠিক করবেন ফলাফল কি হবে। খেলাধুলায় এমনই হয়—সবকিছুই সম্ভব। যতটা সম্ভব প্রস্তুতি নিয়েছি। আমরা ম্যাচ তিনটিতে লড়াই করার জন্য মুখিয়ে আছি।’

পাকিস্তানের মতো দলের বিপক্ষে খেলাকে চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে আইকম্যান বলেছেন, ‘অবশ্যই একটা বড় চ্যালেঞ্জ। পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ খেলা সহজ নয়। শুধু র‍্যাংকিং নয়, অভিজ্ঞতার দিক থেকেও বড় পার্থক্য আছে। পাকিস্তান দল সম্প্রতি অনেক ম্যাচ খেলেছে। তারা প্রো-লিগে কোয়ালিফাই করেছে। অন্যান্য টুর্নামেন্টেও ভালো করেছে। তাই তাদের মনোবলও ভালো, খেলোয়াড়রাও দক্ষ এবং চটপটে। আমি তাদের অনেককেই চিনি, জানি তারা কী করতে পারে। পাকিস্তানকে হারানো কখনোই সহজ নয়।'

সর্বশেষ ৬ ম্যাচে পাকিস্তানের কাছে ৩৭ গোল খেয়ে দিতে পেরেছে মাত্র চারটি। এমন একটি দলের বিপক্ষে বাংলাদেশের কৌশল কি হতে পারে সেই প্রশ্ন ছিল আইকম্যানের কাছে। জবাবে বাংলাদেশ কোচ বলেছেন, ‘আমরা যতটুকু সম্ভব আক্রমণাত্মকভাবে খেলবো। আর প্রয়োজনে রক্ষণও ঠিকমতো করব। আমাদের উদ্দেশ্য রক্ষণাত্মক খেলা নয়। আপনি যদি আক্রমণ না করেন, তাহলে জিততেও পারবেন না। তাই আক্রমণ করতে হবে, সুযোগ তৈরি করতে হবে। আমরা দুই দিকই ব্যালান্স করার চেষ্টা করবো।’

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সর্বশেষ ৬ ম্যাচ

১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ : বাংলাদেশ-০ : পাকিস্তান-৬ (এসএ গেমস, ভারত)
১১ অক্টোবর ২০১৭ : বাংলাদেশ-০ : পাকিস্তান-৭ (এশিয়া কাপ, ঢাকা)
২৮ আগস্ট ২০১৮ : বাংলাদেশ-০ : পাকিস্তান-৫ (এশিয়ান গেমস, জাকার্তা)
১৯ ডিসেম্বর ২০২১ : বাংলাদেশ-২ : পাকিস্তান-৬ (এশিয়ান চ্যাম্পিয়নন্স ট্রফি, ঢাকা)
১ জুন ২০২২ : বাংলাদেশ-০ : পাকিস্তান-৮ (এশিয়া কাপ, জাকার্তা)
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ : বাংলাদেশ-২ : পাকিস্তান-৫ (এশিয়ান গেমস, হাংজু)

