  2. খেলাধুলা

বাংলাদেশকে গোলবন্যায় ভাসালো পাকিস্তান

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৫:৩০ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
দুটি দল মাঠে নামার আগেই যখন কোন দল জিতবে তা অনুমেয়, তখন দেখার থাকে শুধু জয়-পরাজয়ের ব্যবধান। বৃহস্পতিবার মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের হকি ম্যাচেও দেখার ছিল সেটা।

২০২৩ সালে দুই দলের শেষ সাক্ষাতে পাকিস্তান জিতেছিল ৫-২ গোলে। এবার বাংলাদেশ কী করবে সাবেক বিশ্ব ও অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন দলের বিপক্ষে? পাকিস্তান মাঠ ছেড়েছে ৮-২ গোলের বড় জয় নিয়ে।

ম্যাচ শুরুর চতুর্থ মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক পায় বাংলাদেশ। রোমান সরকারের মাথায় বল লাগলে তাকে যেতে হয় হাসপাতালে। পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে পাকিস্তানকে লিড এনে দেন দলটির অধিনায়ক আহমেদ বাট।

প্রথম কোয়ার্টারের শেষ মুহূর্তে গোল করে ম্যাচে সমতা এনেছিলেন বাংলাদেশের হোজাইফা। ১-১ গোলে প্রথম কোয়ার্টার শেষ হওয়ায় মনে হয়েছিল পাকিস্তানের বিপক্ষে লড়াই করেই হয়তো হারবে বাংলাদেশ।

দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ৩ গোল করে পাকিস্তান ম্যাচটি নিজেদের করে নেয়। তাদের একচেটিয়া প্রাধান্য নিয়ে খেলা আভাস দিচ্ছিল বড় ব্যবধানেই হারতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। তৃতীয় কোয়ার্টারে আরো ২ ও চতুর্থ কোয়ার্টারে এক গোল করে পাকিস্তান বড় জয় নিশ্চিত করে। ৫৯ মিনিটে আমিরুলের গোলে হারের ব্যবধান কমে মাত্র।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ের টিকিট পেতে ৩ ম্যাচ সিরেজের প্রথমটিতে জিতে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেলো পাকিস্তান। শুক্রবার বিকেল ৩টায় দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই দেশ।

২০২২ সালে জাকার্তা এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের জালে ৮ গোল দিয়েছিল পাকিস্তান। তিন বছর পর আবার আবার বাংলাদেশকে গোলবন্যায় ভাসালো সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

আরআই/এমএমআর/এমএস

