টিভিতে আজকের খেলা, ১০ আগস্ট ২০২৫
ক্রিকেট
ত্রিদেশীয় যুব ওয়ানডে
ফাইনাল
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা
সরাসরি, বেলা ১টা ১৫ মিনিট
ইউটিউব/জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট
প্রথম টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
সরাসরি, বেলা ৩টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১
দ্বিতীয় ওয়ানডে
ওয়েস্ট ইন্ডিজ-পাকিস্তান
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস
ফুটবল
অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান বাছাই
বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া
সরাসরি, বেলা ৩টা
ইউটিউব/লাওএফএফ টিভি
এফএ কমিউনিটি শিল্ড
লিভারপুল-ক্রিস্টাল প্যালেস
সরাসরি, রাত ৮টা
সনি স্পোর্টস ১
টেনিস
সিনসিনাটি ওপেন
সরাসরি, রাত ৯টা
সনি স্পোর্টস ২
এমএমআর