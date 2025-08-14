  2. খেলাধুলা

পাকিস্তান শাহিনসের কাছে বড় ব্যবধানে হারলো বাংলাদেশ ‘এ’ দল

প্রকাশিত: ০৮:৩৭ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
টপ অ্যান্ড টেন টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তান শাহিনসের কাছে স্রেফ উড়ে গেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ডারউইনের টিওআই স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হলো বাংলাদেশ ‘এ’ দল এবং পাকিস্তান ‘এ’ দল (শাহিনস)। কিন্তু প্রথম ম্যাচেই ৭৯ রানে পাকিস্তানের কাছে হেরে গেলো বাংলাদেশ ‘এ’ দল।

টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নামে পাকিস্তান শাহিনস। ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২২৭ রান করে পাকিস্তান শাহিনস। জয়ের জন্য ২২৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ১৬.৫ ওভারে ১৪৮ রানে অলআউট হয়ে যায় বাংলাদেশ ‘এ’ দল।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে পাকিস্তানের শীর্ষ তিন ব্যাটারই হাফ সেঞ্চুরি করেন। দুই ওপেনার খাজা মোহাম্মদ নাফে এবং ইয়াসির খান মিলে গড়ে তোলেন ১১৮ রানের জুটি। ৩১ বলে ৬১ রান করে আউট হন খাজা নাফে। ৪০ বলে ৬২ রান করেন ইয়াসির খান। ওয়ানডাউনে নেমে ২৭ বলে অপরাজিত ৫৬ রান করেন সৈয়দ মুহাম্মদ আবদুল সামাদ।

মোহাম্মদ ফাইক ১০ বলে ১৮, মোহাম্মদ ইরফান খান ১২ বলে ২৫ রান করেন। শেষ পর্যন্ত ৪ উইকেট হারিয়ে ২২৭ রান করে পাকিস্তান শাহিনস। ১টি করে উইকেট নেন বাংলাদেশের রাকিবুল হাসান, হাসান মাহমুদ এবং মাহফুজুর রহমান রাব্বি।

জবাব দিতে নেমে পাকিস্তানি বোলারদের সামনে দাঁড়াতে পারেন শুধুমাত্র সাইফ হাসান। ৩২ বলে ৫৭ রান করেন তিনি। জিসান আলম ১৭ বলে করেন ৩৩ রান। আফিফ হোসেন ধ্রুব ৮ বলে করেন ৬ রান। অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান করেন ১৬ বলে ২২ রান। শেষ পর্যন্ত ১৬.৫ ওভারে ১৪৮ রানে অলআউট হয়ে যায় বাংলাদেশ।

পাকিস্তানের হয়ে ৩টি করে উইকেট নেন চৌধুরী সাদ মাসুদ ও ফয়সাল আকরাম। ২ উইকেট নেন মোহাম্মদ ওয়াসিম। ১টি করে উইকেট নেন উবাইদ শাহ ও মাজ আহমাদ সাদাকাত।

