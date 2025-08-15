  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১৫ আগস্ট ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৭ এএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লিভারপুল-বোর্নমাউথ
সরাসরি, রাত ১টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ক্রিকেট

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ
অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপিটাল টেরিটরি-হোবার্ট হারিকেন্স একাডেমি
সরাসরি, সকাল ৭-৩০ মিনিট থেকে শুরু
টি-স্পোর্টস

মেলবোর্ন স্টারস একাডেমি-মেলবোর্ন রেনেগেডস একাডেমি
সরাসরি, সকাল ১১-৩০ মিনিট
টি-স্পোর্টস

নর্দার্ন টেরিটরি স্ট্রাইক-নেপাল
সরাসরি, দুপুর ২-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস টিভি ও ডিজিটাল

দ্য হানড্রেড (নারী)

সুপারচার্জার্স–বার্মিংহাম
সরাসরি রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১

দ্য হানড্রেড (পুরুষ)
সুপারচার্জার্স–বার্মিংহাম
সরাসরি রাত ৮টা
সনি স্পোর্টস ১

টেনিস
সিনসিনাটি ওপেন
সরাসরি রাত ১টা
সনি স্পোর্টস ২

সিপিএল
সেন্ট কিটস–গায়ানা
সরাসরি, আগামীকাল ভোর ৫টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

