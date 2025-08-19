  2. খেলাধুলা

সিনসিনাটি ওপেন

সিনার ম্যাচ ছেড়ে দেওয়ার ‘অটো’ চ্যাম্পিয়ন আলকারাজ

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩৯ এএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
সিনার ম্যাচ ছেড়ে দেওয়ার ‘অটো’ চ্যাম্পিয়ন আলকারাজ

সিনসিনাটি ওপেনের নতুন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কার্লোস আলকারাজ। গতকাল সোমবার মাত্র ২০ মিনিটের কিছু বেশি সময়ে সিনসিনাটি ওপেন শিরোপা জেতেন তিনি।

অনেকেই মনে করতে পারেন, ফাইনালের মতো একটি ম্যাচ কীভাবে এত দ্রুত শেষ হয়ে গেল? মূলত, ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইয়ানিক সিনার অসুস্থতার কারণে প্রথম সেট শেষেই খেলা ছেড়ে দিয়েছিলেন। যে কারণেই আপনা-আপনি চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছেন স্প্যানিশ তারকা আলকারাজ।

চলতি বছরে এ নিয়ে চতুর্থ ফাইনালে মুখোমুখি হলেন সিনার ও আলকারাজ এবং উইম্বলডনের পর প্রথমবার।

প্রথম সেটে ইতালিয়ান তারকা সিনার ৫-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েন। এর মধ্যে নয়টি সহজ ভুল করেন তিনি। বিরতির সময় তাকে মাথায় বরফের প্যাক রাখতে দেখা যায় এবং মাত্র ২২ মিনিট খেলার পর অবসর নেন সিনার।

সিনার বলেন, ‘গতকাল থেকেই ভালো লাগছিল না। রাতে ভেবেছিলাম কিছুটা সেরে উঠবো, কিন্তু তা হয়নি। আমি শুধু ভক্তদের জন্য কোর্টে নামার চেষ্টা করেছি, একটি ম্যাচ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আজ সেটা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।’

সিনসিনাটি ওপেনে পুরুষদের ফাইনালে এটি মাত্র তৃতীয়বার অবসরের ঘটনা। সর্বশেষ এমন ঘটেছিল ২০১১ সালে, যখন নোভাক জোকোভিচ কাঁধের চোটের কারণে দ্বিতীয় সেটে খেলা ছাড়েন।

প্রতিদ্বন্দ্বীর অসুস্থতা নিয়ে আলকারাজ বলেন, ‘ইয়ানিককে দ্রুত সুস্থতার শুভেচ্ছা জানাতে চাই। আশা করি কয়েক দিনের মধ্যে সে ভালো হয়ে যাবে। আমি সত্যিই খুব খুশি ট্রফিটি জিততে পেরে। আমি ২০২৩ সালে এখানে ফাইনালে হেরেছিলাম। এই ট্রফিটি আমি খুব করেই চাইছিলাম।’

গেল শনিবারই ২৪ বছরে পা দেওয়া সিনার টানা ১২ ম্যাচে জিতছিলেন এবং হার্ড কোর্টে টানা ২৬ ম্যাচে অপরাজিত ছিলেন। ২০১৪ ও ২০১৫ সালে রজার ফেদেরারের পর প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টানা দু’বার সিনসিনাটি ওপেন জয়ের লক্ষ্যে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিলেন ইতালিয়ান এই তারকা।

এই জয়ে সিনারের বিপক্ষে মুখোমুখি লড়াইয়ে ৯-৫ ব্যবধানে এগিয়ে গেলেন বিশ্ব র‌্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা আলকারাজ।

এ বছর উইম্বলডনে সিনার চার সেটে জিতেছিলেন। কিন্তু ফ্রেঞ্চ ওপেনে আলকারাজ পাঁচ সেটের রোমাঞ্চকর লড়াই জিতেন এবং মে মাসে রোম মাস্টার্সে সরাসরি সেটে জয় পান।

তবে সোমবার আরেকটি ক্লাসিক লড়াই হয়নি। ম্যাচের শুরুতেই আলকারাজ বুঝে নেন যে, সিনারের ভেতরে কিছু একটা চলছে। কারণ সিনার বেশি বেশি ভুল করেছিলেন।

আলকারাজ বলেন, ‘তৃতীয় গেমের পরই বুঝতে পারি সে ভালো নেই। আমি তাকে চিনি। তার সঙ্গে অনেকবার লড়াই করেছি, দুর্দান্ত ম্যাচ খেলেছি। লক্ষ্য করলাম, সে বেশি বেশি ভুল করছে, যা তার জন্য অস্বাভাবিক।’

সিনসিনাটি ওপেনের ইতিহাসে র‌্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ দুই খেলোয়াড় ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছেন মাত্র তিনবার। এর আগে ২০২২ সালে ২ নম্বর জোকোভিচ মুখোমুখি হয়েছিলেন ১ নম্বর আলকারাজের সঙ্গে, আর ২০১২ সালে ১ নম্বর ফেদেরার মুখোমুখি হয়েছিলেন ২ নম্বর জোকোভিচের সঙ্গে।

সিনসিনাটি ওপেনকে ইউএস ওপেনের প্রস্তুতিমূলক টুর্নামেন্ট হিসেবে ধরা হয়, যা আগামী রোববার নিউইয়র্কে শুরু হবে। গত দুই বছরেই সিনসিনাটি ওপেনের পুরুষ ও নারী এককের চ্যাম্পিয়নরা ইউএস ওপেনের শিরোপাও জিতেছিলেন।

এমএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।