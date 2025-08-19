এশিয়া কাপ হকিতে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ মালয়েশিয়ার বিপক্ষে

এশিয়া কাপ হকিতে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ মালয়েশিয়ার বিপক্ষে
নাটকীয়ভাবে এশিয়া কাপ হকিতে খেলার সুযোগ পাওয়ার একদিন পরই বাংলাদেশ পেয়ে গেছে ম্যাচের সূচি। মঙ্গলবার এশিয়ান হকি ফেডারেশন টুর্নামেন্টের ফিকশ্চার প্রকাশ করেছে।
আগামী ২৯ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ভারতের বিহারের রাজগিরে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়া কাপ হকিতে বাংলাদেশ খেলবে 'বি' গ্রুপে। প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও চাইনিজ তাইপে। 'এ' গ্রুপের চার দল ভারত, জাপান, চীন ও কাজাখস্তান।
বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ২৯ আগস্ট মালয়েশিয়ার বিপক্ষে। পরের দিন বাংলাদেশ মাঠে নামবে চাইনিজ তাইপের বিপক্ষে। গ্রুপের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশ খেলবে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ১ সেপ্টেম্বর।
গত এপ্রিলে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত এএইচএফ কাপে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো এশিয়া কাপ হকিতে খেলার সুযোগ হারিয়েছিল। সেমিফাইনালে ওমানের কাছে ৫-৪ গোলে হেরে এশিয়ার সর্বোচ্চ আসরে খেলার সুযোগ নষ্ট করেছিল তারা।
তবে কোয়ালিফাই না করেও বাংলাদেশ খেলবে আগামী ২৭ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ভারতের রাজগিরিতে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়া কাপ হকিতে। পাকিস্তান নাম প্রত্যাহার করায় ৮ দলের এশিয়া কাপে খেলার সুযোগ পেয়েছে লাল-সবুজ জার্সিধারীরা।
এশিয়ান কাপ বিশ্বকাপ হকিরও বাছাই পর্ব। আগামী বছর আগস্টে বেলজিয়াম ও সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপ হকির বাছাইয়ে খেলার সুযোগ পাবে এশিয়ান কাপের শীর্ষ ৬ দল।
