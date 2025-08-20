এশিয়া কাপ হকি
অধিনায়ক মিমোসহ তিনজনকে বাদ দিয়ে দল ঘোষণা
গত এপ্রিলে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত এএইচএফ কাপের দল থেকে অধিনায়ক পুস্কর খিসা মিমোসহ সিনিয়র তিন খেলোয়াড় বাদ দিয়ে এশিয়া কাপ হকির স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন। অন্য দুইজন হলেন নাইম উদ্দিন ও মাহবুব হোসেন।
আগামী ২৯ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ভারতের বিহারের রাজগিরে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়া কাপ হকিতে বাংলাদেশ খেলবে ‘বি’ গ্রুপে। প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও চাইনিজ তাইপে। ‘এ’ গ্রুপের চার দল ভারত, জাপান, চীন ও কাজাখস্তান।
এএইচএফ কাপে বাংলাদেশ চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল সেমিফাইনালে ওমানের কাছে হেরে। যার ফলে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ এশিয়া কাপে উঠতে ব্যর্থ হয়েছিল। তবে পকিস্তান ভারতের অভ্যন্তরে খেলবে না বিধায় নাম প্রত্যাহার করে নিয়ে বাংলাদেশ এশিয়া কাপে খেলার সুযোগ পায়।
বাংলাদেশকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠা ওমানও নেই এশিয়া কাপে। তারাও নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ওমানের বদলে এশিয়া কাপ খেলবে এএইচএফ কাপে চতুর্থ হওয়া কাজাখস্তান।
বিপ্লব কুজুর (গোলরক্ষক), নুরুজ্জামান নয়ন (গোলরক্ষক), রেজাউল করীম বাবু (অধিনায়ক), সোহানুর রহমান সবুজ, ফরহাদ আহমেদ সিটুল, আশরাফুল ইসলাম (সহ-অধিনায়ক), হুজাইফা হোসেন, মেহেদী হাসান, আমিরুল ইসলাম, রোমান সরকার, ফজলে হোসেন রাব্বি, নাহিয়ান শুভ, তৈয়ব আলী, তানভীর রহমান সিয়াম, ওবায়দুল হোসেন জয়, রাকিবুল হাসান, আরশাদ হোসেন ও মো. আবদুল্লাহ।
স্ট্যান্ডবাই : শহিদুর রহমান সাজু।
আরআই/আইএইচএস
