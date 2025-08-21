সাক্ষাৎকার
‘যোগ্যতা অর্জন আর ফাঁকতালে সুযোগ পাওয়ার পার্থক্য আছে’
পাকিস্তান নাম প্রত্যাহার করায় আগামী ২৯ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ভারতের রাজগিরে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়া কাপ হকিতে খেলার সুযোগ পেয়েছে বাংলাদেশ। অথচ গত এপ্রিলে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় হওয়া এএইচএফ কাপের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়ে প্রথমবারের মতো এশিয়া কাপের টিকিট পেতে ব্যর্থ হয়েছিল লাল-সবুজ জার্সিধারীরা। টুর্নামেন্ট শুরুর ১০ দিন আগে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করে ফিকশ্চার ঘোষণা করে এশিয়ান হকি ফেডারেশন।
এশিয়ান কাপের জন্য বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন বুধবার ১৮ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে। অধিনায়ক মনোনীত করা হয়েছেন অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার রেজাউল করিম বাবুকে। ২০২২ সালে এশিয়ান গেমস বাছাইয়ের পর আবার তিনি ফিরে পেয়েছেন অধিনায়কের দায়িত্ব। এশিয়ান কাপে হঠাৎ করেই খেলার সুযোগ পাওয়া, প্রস্তুতি ও সম্ভাবনা নিয়ে জাগো নিউজের বিশেষ সংবাদদাতা রফিকুল ইসলামকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন রেজাউল করিম বাবু।
জাগো নিউজ: এশিয়া কাপের জন্য জাতীয় দল ঘোষণা করা হয়েছে। অধিনায়ক মনোনীত হয়েছেন। আপনাকে অভিনন্দন।
রেজাউল করিম বাবু: আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।
জাগো নিউজ: আপনি কি এই প্রথম অধিনায়কের দায়িত্ব পেলেন? নাকি আগেও অভিজ্ঞতা আছে?
রেজাউল করিম বাবু: আমি আগেও এই দায়িত্ব পালন করেছি। ২০২২ সালে এশিয়ান গেমসের বাছাইয়ে আমি অধিনায়ক ছিলাম। তিন বছর পর আবার সেই দায়িত্ব পেলাম।
জাগো নিউজ: অধিনায়কত্ব ফিরে পাওয়ার পর আপনার প্রতিক্রিয়া কী? এটা কি কোনো চাপ?
রেজাউল করিম বাবু: আসলে বাংলাদেশ দলকে নেতৃত্ব দেওয়া সবসময়ই আনন্দ ও গৌরবের। আমার ওপর যে আস্থা রাখা হয়েছে তার প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করবো। আর এখানে কোনো চাপ দেখছি না।
জাগো নিউজ: হঠাৎ করেই এশিয়া কাপে খেলার সুযোগ আসলো। যখন জানলেন তখন কেমন লেগেছিল আপনার?
রেজাউল করিম বাবু: দেখুন, আমরা গত এপ্রিলে এএইচএফ কাপ থেকে এশিয়া কাপে কোয়ালিফাই করতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। তখন তো মন খারাপ হয়েছিল। এখন পাকিস্তান না খেলায় আমরা সুযোগ পেয়েছি। যদি ওই সময় যোগ্যতা অর্জন করতে পারতাম, তাহলে তৃপ্তি বেশি থাকতো। যোগ্যতা অর্জন আর ফাঁকতালে সুযোগ পাওয়ার পার্থক্য আছে।
জাগো নিউজ: হঠাৎ করে সুযোগ পাওয়ায় তো পর্যাপ্ত প্রস্তুতি হচ্ছে না। যতটুকুই হলো, সেটা আপনার চোখে কেমন?
রেজাউল করিম বাবু: আপনারা তো দেখেছেন অল্পদিন ক্যাম্প হলো। যতটুকু সুযোগ পেয়েছি, চেষ্টা করেছি ভালোভাবে প্রস্তুত হওয়ার। আমি মনে করি, প্রতিপক্ষ দলগুলোর বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সামর্থ্য আমাদের আছে।
জাগো নিউজ: কী লক্ষ্য নিয়ে যাবেন এশিয়া কাপ খেলতে?
রেজাউল করিম বাবু: এখন সুযোগ পেয়েছি। আমরা সেরাটা দিয়ে খেলবো। এশিয়া কাপে শীর্ষ পাঁচের মধ্যে থাকলে বিশ্বকাপের বাছাইয়ে সরাসরি খেলার সুযোগ পাবো। আর যদি ষষ্ঠ হই, তাহলে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে হবে প্লে-অফ ম্যাচ।
জাগো নিউজ: পাকিস্তান নাম প্রত্যাহার করেছে। তারপরও তাদের প্লে-অফ খেলার সুযোগ দেবে এশিয়ান হকি ফেডারেশন?
রেজাউল করিম বাবু: আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের একটা নিয়ম আছে, কোনো দেশ যদি নিরাপত্তার ইস্যুতে খেলতে না পারে তাদের এই সুযোগটা দেওয়া হয়।
জাগো নিউজ: পঞ্চম হয়ে বিশ্বকাপের বাছাইয়ে জায়গা করে নিতে প্রথম লক্ষ্য কী থাকবে আপনাদের?
রেজাউল করিম বাবু: প্রথমত আমরা গ্রুপে তৃতীয় হতে চাইবো। আমরা যদি তৃতীয় হতে পারি, তাহলে দুর্বল দলের বিপক্ষে স্থান নির্ধারণী ম্যাচ খেলার সুযোগ হতে পারে। তো অন্য গ্রুপ থেকে কারা প্রতিপক্ষ হবে সেটা নির্ভর করবে কে কোন পজিশনে থেকে খেলা শেষ করে তার ওপর। তবে আমরা আমাদের লক্ষ্যে চোখ রেখেই খেলবো।
জাগো নিউজ: যে দলটি হলো এশিয়া কাপের জন্য অধিনায়ক হিসেবে এ দলটিকে যদি মূল্যায়ন করেন তাহলে কেমন বলবেন?
রেজাউল করিম বাবু: আমি এই দলটিকে অভিজ্ঞ ও তারুণ্যের মিশেলের দল বলবো। এখন আমাদের অনূর্ধ্ব-২১ যে দলটি যুব বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, সেই দলের ৮ জন খেলোয়াড় আছেন।
জাগো নিউজ: এই যে নতুন খেলোয়াড়রা দলে আসলেন, এটাকে কীভাবে দেখছেন?
রেজাউল করিম বাবু: এটা তো অবশ্যই ইতিবাচক। সিনিয়ররা অভিজ্ঞ। আর জুনিয়ররা ফিটনেসের দিক দিয়ে ভালো অবস্থানে আছেন। সিনিয়ররা যদি জুনিয়রদের সঠিক গাইডলাইন দিতে পারেন এবং আমরা সবাই মিলে কোচের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলো ভালো কিছু আশা করছি এবং সেই ভালো কিছু মানেই বিশ্বকাপ বাছাইয়ে কোয়ালিফাই করা।
জাগো নিউজ: ফিটনেসের দিক দিয়ে আপনি তরুণদের এগিয়ে রাখলেন। সেটা কিসের মাপকাঠিতে?
রেজাউল করিম বাবু: জাতীয় দলের তো ক্যাম্প অল্প কয়েকদিনের। মাত্র এক-দেড় সপ্তাহে তো একজন খেলোয়াড় পুরোপুরি ফিট হতে পারেন না। অনূর্ধ্ব-২১ দলের খেলোয়াড়রা অনেকদিন ধরেই অনুশীলনে আছেন।
জাগো নিউজ: কোয়ালিফাই করার ব্যাপারে আপনি কতটা আত্মবিশ্বাসী?
রেজাউল করিম বাবু: আগেই বলেছি, আমি আত্মবিশ্বাসী। তবে এর জন্য আমাদের মাঠে সেরাটা দিতে হবে। আমাদের গ্রুপটা ভালো। বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মনে করি।
জাগো নিউজ: ২৯ আগস্ট মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আপনারা এশিয়া কাপ মিশন শুরু করবেন। কয়দিন আগে যাবেন ভারতে?
রেজাউল করিম বাবু: ম্যাচের তিনদিন আগে আমরা যাবো। ২৬ আগস্ট সকালে আমাদের ফ্লাইট।
জাগো নিউজ: ধন্যবাদ।
রেজাউল করিম বাবু: আপনাকেও ধন্যবাদ।
