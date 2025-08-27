অক্টোবরে এশিয়ার দুই পরাশক্তির বিপক্ষে খেলবে ব্রাজিল

অক্টোবরে এশিয়ার দুই পরাশক্তির বিপক্ষে খেলবে ব্রাজিল
২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে অক্টোবর মাসে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
সূচি অনুযায়ী, পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ১০ অক্টোবর সিউলে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে এবং ১৪ অক্টোবর টোকিওতে জাপানের বিপক্ষে মাঠে নামবে।
আগামী মাসে নিজেদের শেষ দুই বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে চিলি ও বলিভিয়ার বিপক্ষে খেলবে ব্রাজিল। ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত করায় এসব ম্যাচের পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেলে মূল আসরের জন্য দলকে শাণিত করাই ব্রাজিলের লক্ষ্য।
সিবিএফের জেনারেল কো-অর্ডিনেটর রদ্রিগো কাইতানো জানান, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচের পর নভেম্বর মাসে আফ্রিকার দলগুলোর বিপক্ষে এবং ২০২৬ সালের মার্চ ও জুনে শীর্ষ ইউরোপিয়ান দলগুলোর বিপক্ষে ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। আমরা চাই বিশ্বকাপে সম্ভাব্য সব ধরনের খেলার ধরন সম্পর্কে খেলোয়াড়রা অভিজ্ঞতা অর্জন করুক।
ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি আশা প্রকাশ করেছেন, এই ম্যাচগুলো তাকে খেলোয়াড়দের সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বোঝার সুযোগ করে দেবে। ৬৬ বছর বয়সী ইতালিয়ান এই কোচ গত মে মাসে রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে ব্রাজিলের দায়িত্ব নেন।
২০২৬ সালের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে ৪৮ দলের অংশগ্রহণে। ব্রাজিলের লক্ষ্য এবার ষষ্ঠবারের মতো বিশ্বকাপ জিতে হেক্সা-মিশন পূর্ণ করা।
