কোকো আন্তর্জাতিক দাবায় মিনহাজ চ্যাম্পিয়ন

কোকো আন্তর্জাতিক দাবায় মিনহাজ চ্যাম্পিয়ন
নারায়ণগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী ড্যান্ডি ফাউন্ডেশনের আয়োজনে আরাফাত রহমান কোকো আন্তর্জাতিক ব্লিটজ দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন। ৭ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে টাইব্রেকিং পদ্ধতির মাধ্যমে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এই আন্তর্জাতিকমাস্টার ।
সমান পয়েন্ট নিয়ে ফিদেমাস্টার নাইম হক রানারআপ, ফিদেমাস্টার খন্দকার আমিনুল ইসলাম তৃতীয় ও ক্যান্ডিডেটমাস্টার মো. আবু হানিফ চতুর্থ স্থান লাভ করেছেন।
এছাড়া বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন ক্যান্ডিডেটমাস্টার সোহেল চৌধুরী, ফিদেমাস্টার সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ, ফিদেমাস্টার শরীফ হোসেন, রায়হান রশিদ মুগ্ধ, আবদুল মান্নান, ক্যান্ডিডেটমাস্টার মনির হোসেন, আহমেদুল করিব চৌধুরী, মোকসেদ খান, নারী ফিদেমাস্টার নোশিন আঞ্জুম, ফরহাদুর রহমান সাবাব, নারী ফিদেমাস্টার ওয়ারসিয়া খুশবু, সাফায়েত কিবরিয়া আযান, মাবরুর রাদ, রিয়াদ রহমান, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও মোহাম্মদ জয়নাল।
খেলা শেষে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন লন্ডনের নর্থামব্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান ও নারায়ণগঞ্জ ড্যান্ডি ফাউন্ডেশনের সভাপতি প্রফেসর ড. আলিয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, ‘তরুণ সমাজকে দেশ গঠনে এগিয়ে আসতে হবে। মাদকমুক্তি দেশ গড়তে হবে। সমাজের অন্যায় অনিয়ম রুখে দাঁড়াতে হবে।’
অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংবিধান সংস্কার কমিশনের সদস্য ব্যারিস্টার মঈন ফিরোজী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন হুমায়ুন পাটওয়ারী, ফয়েজ কাউছার, দিপু চৌধুরী, সাইদুল্লাহ রিদয়, ওয়ালী হোসেন দিপন, বিল্লাল হোসেন রবিন ও আন্তর্জাতিক আরবিটার হারুন অর রশিদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন দেশের প্রথম ক্রীড়া বিষয়ক নিউজ পোর্টাল ‘দ্য ডেইলি স্পোর্টস টোয়েন্টিফোর ডটকম’-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোরসালিন আহমেদ।
উল্লেখ্য, বিজয়ীদের মধ্যে ৪১ হাজার টাকা অর্থ পুরস্কার দেওয়া হয়। নারায়ণগঞ্জ ক্লাবের ক্যাফেটেরিয়ায় আজ ২৭ আগস্ট বুধবার ৭ রাউন্ড সুইস লিগ পদ্ধতিতে একজন আন্তর্জাতিকমাস্টার, ৬ জন ফিদেমাস্টার, ২ জন নারী ফিদেমাস্টার ৩ জন ক্যান্ডিডেটমাস্টার, আন্তর্জাতিক রেটেড খেলোয়াড়সহ ৭২ জন অংশগ্রহণ করেন।
