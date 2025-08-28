র্যাকেট ভাঙা ও বাজে আচরণে বড় অঙ্কের জরিমানা মেদভেদেভের
নিউইয়র্কের ইউএস ওপেনে রাশিয়ান তারকা দানিয়েল মেদভেদেভকে বড় অঙ্কের জরিমানা গুনতে হলো প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নেওয়ার পর।
বুধবার টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ম্যাচ চলাকালীন আচরণবিধি ভঙ্গ ও র্যাকেট ভাঙার কারণে তাকে মোট ৪২ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার জরিমানা করা হয়েছে, যা তার টুর্নামেন্ট থেকে পাওয়া প্রাইজমানির (১,১০,০০০ ডলার) এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি।
প্রথমে অখেলোয়াড়সুলভ আচরণের জন্য ৩০ হাজার ডলার কাটা হয়, পরে র্যাকেট ভাঙার ঘটনায় যোগ হয় আরও ১২ হাজার ৫০০ ডলার। ম্যাচ শেষে সাইডলাইনে চেয়ারে র্যাকেট আছড়ে ভেঙে ফেলেন ২০২১ সালের ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন মেদভেদেভ।
ঘটনার সূত্রপাত হয় রোববার রাতে লুইস আর্মস্ট্রং স্টেডিয়ামে। ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বী বেঞ্জামিন বনজি তৃতীয় সেটে ৫-৪ গেমে এগিয়ে থেকে ম্যাচ জয়ের মুখে ছিলেন। এসময় এক ফটোগ্রাফার হঠাৎ কোর্টের ভেতরে ঢুকে পড়েন। চেয়ার আম্পায়ার গ্রেগ অ্যালেনসওর্থ তাকে সরিয়ে দিয়ে বনজিকে আরেকটি প্রথম সার্ভ করার সুযোগ দেন। এই সিদ্ধান্তে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন মেদভেদেভ।
তিনি এগিয়ে গিয়ে আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক শুরু করেন এবং সমর্থকদেরও উত্তেজিত করে তোলেন। সমর্থকরা তখন ‘সেকেন্ড সার্ভ, সেকেন্ড সার্ভ’ বলে স্লোগান দিতে থাকেন। প্রায় ছয় মিনিট খেলা বন্ধ ছিল। সেই সময় মেদভেদেভ মাইক্রোফোনে চিৎকার করে বলেন, ‘সে (আম্পায়ার) বাড়ি যেতে চায়, এখানে থাকতে ভালো লাগে না। ঘণ্টাপ্রতি নয়, ম্যাচপ্রতি টাকা পায়।’
বিতর্ক থামার পর মেদভেদেভ তৃতীয় ও চতুর্থ সেট জিতে নিলেও শেষ পর্যন্ত ৬-৩, ৭-৫, ৬-৭(৫), ০-৬, ৬-৪ ব্যবধানে হেরে বিদায় নেন।
এটি ছিল মেদভেদেভের টানা তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যামে প্রথম রাউন্ডে হারের ঘটনা এবং বনজির বিপক্ষে টানা দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম পরাজয়।
