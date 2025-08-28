জোড়া গোলে ইন্টার মিয়ামিকে ফাইনালে তুললেন মেসি

জোড়া গোলে ইন্টার মিয়ামিকে ফাইনালে তুললেন মেসি
পিছিয়ে পড়া এক ম্যাচে অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়িয়ে লিগস কাপের ফাইনালে উঠেছে ইন্টার মিয়ামি। রক্ষণে নানা দুর্বলতার মাঝেও এগিয়ে আসেন দলের প্রাণভোমরা লিওনেল মেসি। তার জোড়া গোলেই জয় নিশ্চিত হয় হেরন্সদের।
চেজ স্টেডিয়ামে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচে অরলান্ডো সিটিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে লিগস কাপের ফাইনাল নিশ্চিত করেছে ইন্টার মিয়ামি। রোববার শিরোপা লড়াইয়ে তারা মুখোমুখি হবে এলএ গ্যালাক্সি-সিয়াটল সাউন্ডার্স ম্যাচের বিজয়ীর সঙ্গে।
হ্যামস্ট্রিং চোট থেকে সেরে ওঠার পর দুই সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো মাঠে নামলেন মেসি। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগ মুহূর্তে অরল্যান্ডোর হয়ে গোল করেন মারকো পাশালিচ। সম্ভাব্য হ্যান্ডবলের জন্য ভিএআরে পর্যালোচনার পরও গোলটি বৈধতা পায়।
৭৭তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে সমতা ফেরান মেসি। বক্সে টাদেও আলেন্দেকে ফাউল করার পর স্পট-কিক পেয়েছিল মিয়ামি। এরপর ৮৮তম মিনিটে জর্দি আলবার অ্যাসিস্ট থেকে মেসি দ্বিতীয় গোল করে দলকে এগিয়ে দেন।
শেষ দিকে লুইস সুয়ারেজের সঙ্গে দারুণ বোঝাপড়ায় গোল করে টেলাসকো সেগোভিয়া ৩-১ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেন মিয়ামির।
প্রচণ্ড উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে মোট নয়টি হলুদ কার্ড দেখা যায়। আর অরল্যান্ডোর ডিফেন্ডার ডেভিড ব্রেকালো লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন।
