জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রথম নারী পরিচালক লাবনী চাকমা

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রথম নারী পরিচালক লাবনী চাকমা
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে (এনএসসি) প্রথম নারী পরিচালক (প্রশাসন) হিসেবে যোগ দিয়েছেন লাবনী চাকমা। তিনি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ২৫তম ব্যাচের কর্মকর্তা। আজ বৃহস্পতিবার নতুন কর্মস্থলে যোগ দিলে তাকে স্বাগত জানান পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।
লাবনী চাকমা এর আগে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিচালক (বিপিপিএ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার আগে তিনি রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে উপসচিব (সংযুক্ত) ছিলেন। রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার লাবনী চাকমা ব্যক্তি জীবনে এক ছেলে ও এক মেয়ের মা।
ক্রীড়াঙ্গন সম্পর্কে পূর্ব ধারণা না থাকলেও এখানে পদায়ন হওয়ায় খুশি লাবনী চাকমা। নতুন কর্মস্থলে যোগদানের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এই উপসচিব জাগো নিউজকে বলেছেন, ‘যখন আমাকে এখানে পদায়ন করা হয়, তখন মনে হয়েছিল ক্রীড়াঙ্গন সম্পর্কে আমার কিছুই তো খোঁজখবর রাখা হয় না, গিয়ে কীভাবে কাজ করবো এমন একটা টেনশন ছিল। তারপরও আমি খুব আনন্দিত খেলাধুলা নিয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়ে।’
রাঙ্গামাটিসহ পার্বত্য অঞ্চলের জেলাগুলোর অনেক ক্রীড়াবিদ বিভিন্ন খেলায় দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাদের অনেকের নাম তিনি শুনেছেন। যেমন ফুটবলার ঋতুপর্ণা চাকমা, মনিকা চাকমা, বক্সার সুরকৃষ্ণ চাকমা, ফিফা রেফারি জয়া চাকমা এবং ক্রিকেট আম্পায়ার চম্পা চাকমা।
নতুন কর্মস্থলের প্রথম দিন কেমন কাটলো?
‘এখান আসার পর অনেকের সাথেই পরিচয় হলো। বিশেষ করে প্রশাসন শাখায় যারা আছেন তাদের সাথে। এ ছাড়া শুরুতে ঘণ্টা খানেক আমরা পরিচালকরা সবাই নির্বাহী পরিচালক স্যারের (মো. আমিনুল ইসলাম) কক্ষেই ছিলাম। বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ হলো। অফিসের কাজ নিয়ে স্যার ব্রিফ করলেন’- বলেছেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নতুন এই পরিচালক।
আপনি কি শুনেছেন এই প্রতিষ্ঠানে আপনিই প্রথম নারী পরিচালক হিসেবে যোগ দিলেন? জবাবে লাবনী চাকমা বলেছেন, ‘আমি তো জানি না। তবে কেউ কেউ বলছিলেন আমার আগে এখানে নারী পরিচালক হিসেবে কেউ দায়িত্ব পালন করেননি।’
