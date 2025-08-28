  2. খেলাধুলা

এশিয়া কাপ হকি শুরু শুক্রবার

প্রথম দিনে মুখোমুখি বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:২৩ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
এশিয়ার হকির সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা এশিয়া কাপ শুরু হচ্ছে আগামীকাল শুক্রবার। ভারতের বিহারের রাজগিরে শুরু হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টের প্রথম দিনই মাঠে নামছে বাংলাদেশ। প্রতিপক্ষ ১৭ ধাপ এগিয়ে থাকা শক্তিশালী মালয়েশিয়া। রাজগিরের বিহার স্পোর্টস হকি স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে সকাল ৯টায়।

এশিয়া কাপে বাংলাদেশের অংশ নেওয়া হঠাৎ করেই। গত এপ্রিলে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত এএইচএফ কাপে অংশ নিয়ে বাংলাদেশ বিদায় নিয়েছিল সেমিফাইনাল থেকে। যার ফলে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ব্যর্থ হয় এশিয়া কাপের টিকিট নিশ্চিত করতে। তবে পাকিস্তান নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় বাংলাদেশ সুযোগ টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার।

বাংলাদেশের গ্রুপে মালয়েশিয়া ছাড়া অন্য দু্ই দল চাইনিজ তাইপে ও দক্ষিণ কোরিয়া। শনিবার দ্বিতীয় ম্যাচে চাইনিজ তাইপের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ১ সেপ্টেম্বর প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়া।

বাংলাদেশ অল্প কয়েক দিনের প্রস্তুতি নিয়েই খেলতে যায় মর্যাদার এই টুর্নামেন্টে। এশিয়া কাপ আগামী বছরের আগস্টে বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপের বাছাইয়ে খেলার যোগ্যতা অর্জনেরও অংশ। দুই থেকে ছয় নম্বরে থাকা পাঁচটি দল বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলবে। ‎চ্যাম্পিয়ন দল বিশ্বকাপে খেলবে সরাসরি।

মালয়েশিয়ায় বিপক্ষে বাংলাদেশ সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছে ২০১৮ সালে এশিয়ান গেমসে। সেখানে ৭-০ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ। এবার বাংলাদেশ দলে নেই সিনিয়র কয়েকজন খেলোয়াড়। এএইচএফ কাপে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করা পুস্কর খিসা মিমো, নাঈম উদ্দিন ও মাহবুব হোসেনকে রাখা হয়নি এই দলে।

