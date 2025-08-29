হকি এশিয়া কাপ
প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়ার জালে ১ গোল দিয়ে ৪ গোল হজম বাংলাদেশের
হকি এশিয়া কাপ ২০২৫ আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে মালয়েশিয়ার কাছে ৪-১ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। র্যাংকিংয়ে ১৭ ধাপ এগিয়ে থাকা শক্তিশালী মালয়েশিয়ার বিপক্ষে প্রথম দুই কোয়ার্টারে সমানে সমানে লড়াই করলেও শেষ দুই কোয়ার্টারে পিছিয়ে পড়ে লাল-সবুজরা।
আজ শুক্রবার ভারতের রাজঘিরের বিহার স্পোর্টস ইউনির্ভাসিটি হকি স্টেডিয়ামে প্রথম কোয়ার্টারের খেলা শেষ হয় গোলশূন্যভাবে। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শুরুতে (১৬ মিনিটে) গোল করে বাংলাদেশকে লিড এনে দেন আশরাফুল ইসলাম।
১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর যেন খোলসে ঢুকে পড়ে বাংলাদেশ। এরপর আর দাঁড়াতেই পারেনি। একে একে হজম করে ৪ গোল।
মালয়েশিয়ার হয়ে প্রথমে সমতাসূচক গোলটি করেন আশরান হামসানি। ২৪ মিনিটে গোল করেন তিনি। দ্বিতীয় কোয়ার্টার ১-১ সমতায় শেষ করে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া।
তৃতীয় কোয়ার্টারে ম্যাচের গতি বদলে যায়। ৩৫ মিনিটে আকিমুল্লাহ আনুয়ারের গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে এই কোয়ার্টার শেষ করে মালয়েশিয়া।
চতুর্থ কোয়ার্টারে আরও দুটি গোল করে ব্যবধান ৪-১ করে ফেলে মালয়েশিয়া। ৪৮ ও ৫৪ মিনিটে গোল করেন যথাক্রমে আব্দুর রউফ মুহাজির ও সাইদ চোহান।
বাংলাদেশের পরবর্তী দু্টি ম্যাচ চাইনিজ তাইপে ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে, যথাক্রমে ৩০ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর।
