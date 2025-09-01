ফেদেরারের রেকর্ড ভেঙে ইউএস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে জোকোভিচ

ফেদেরারের রেকর্ড ভেঙে ইউএস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে জোকোভিচ
ইউএস ওপেনে একে একে চতুর্থ রাউন্ড পেরিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন তারকারা। সরাসরি সেটে জয় তুলে নিয়েছেন নোভাক জোকোভিচ, কার্লোস আলকারাজ ও আরিনা সাবালেঙ্কা। এদিনই রজার ফেদেরারের বড় একটি রেকর্ড ভেঙেছেন জোকোভিচ, পাশাপাশি নিজের রেকর্ডও নতুন করে লিখেছেন সার্বিয়ান মহাতারকা।
জোকোভিচের দাপুটে জয় ও রেকর্ড
শেষ ষোলোয় জার্মানির জান-লেনার্ড স্ট্রুফকে সহজেই হারান জোকোভিচ। ৬-৩, ৬-৩, ৬-২ গেমে জয় পান ২৪ গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক। ম্যাচে আটবার প্রতিপক্ষের সার্ভিস ভাঙার সুযোগ পান তিনি, ছয়বার তা সফলভাবে ভাঙেনও। ১২টি এস এবং প্রথম সার্ভিসে ৭৯ শতাংশ পয়েন্ট জয় তাকে এগিয়ে দিয়েছে স্পষ্টভাবে।
এ জয়ে টেনিস ইতিহাসে নতুন রেকর্ড গড়েছেন জোকোভিচ। ওপেন যুগে সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড় (৩৮ বছর ১০২ দিন) হিসেবে এক বছরে চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন তিনি। এর আগে ২০২১ ও ২০২৩ সালেও একই কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।
এছাড়া ফেদেরারের রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে গেছেন তিনি। এক বছরে চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার রেকর্ড এখন সর্বাধিকবার (৯ বার) তার দখলে। ফেদেরার এই কীর্তি করেছিলেন আটবার।
কোয়ার্টারে জোকোভিচের প্রতিপক্ষ চতুর্থ বাছাই টেলর ফ্রিটজ, যার কাছে এ বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে বিদায় নিয়েছিলেন তিনি।
আলকারাজের ঝলক
আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে ফরাসি আর্থার রিন্ডারনেককে ৭-৬, ৬-৩, ৬-৪ গেমে হারান আলকারাজ। এটি তার এ মৌসুমের ৫৮তম জয়। ২৩ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই ১৩টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে ছুঁয়ে ফেলেছেন বিয়র্ন বর্গ ও বরিস বেকারের রেকর্ড।
ম্যাচে এক অনবদ্য ‘ট্রিক শট’ খেলেন আলকারাজ, যা দর্শক থেকে শুরু করে তার কোচকেও অবাক করেছে। কোয়ার্টারে তার প্রতিপক্ষ চেকিয়ার জিরি লেহেচকা, যিনি প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যামের শেষ আটে উঠেছেন।
নারী এককে সাবালেঙ্কা ও ক্রেচিকোভার জয়
শীর্ষবাছাই আরিনা সাবালেঙ্কা সহজেই হারালেন স্পেনের ক্রিস্টিনা বুকসাকে (৬-১, ৬-৪)। মোট নয়বার প্রতিপক্ষের সার্ভিস ভাঙার সুযোগ পান তিনি, কাজে লাগান তিনবার। কোয়ার্টারে তার প্রতিপক্ষ মার্কেটা ভন্দ্রুসোভা।
অন্যদিকে, আমেরিকার টেলর টাউনসেন্ডকে বিদায় করে শেষ আটে জায়গা করে নেন বারবোরা ক্রেচিকোভা। ১-৬, ৭-৬, ৬-৩ সেটে জয় পান তিনি। প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যামের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় কাঁদতে কাঁদতে কোর্ট ছাড়েন টাউনসেন্ড। কোয়ার্টারে ক্রেচিকোভা খেলবেন জেসিকা পেগুলার বিরুদ্ধে।
আইএইচএস/এমএস