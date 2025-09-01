  2. খেলাধুলা

এশিয়া কাপ হকি

দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে পাঁচ গোলে হারলো বাংলাদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৭:১৩ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশের হার অনুমিতই ছিল। এশিয়া কাপ হকি আগে যতবার বাংলাদেশকে পেয়েছে সবচেয়ে সফল দলটি ততবারই সহজ জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে। একটাই দেখার ছিল এবার বাংলাদেশ কতটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। সোমবার ভারতের রাজগিরে অনুষ্ঠিত গ্রুপের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশ হেরেছে ৫-১ গোলে। ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত গত আসরে বাংলাদেশের হার ছিল ৬-১ গোলে।

মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ৪-১ গোলে হারের পর চাইনিজ তাইপেকে ৮-৩ ব্যবধানে হারিয়ে বাংলাদেশ প্রাথমিক লক্ষ্য পূরণ করেছিল। গ্রুপের শেষ ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশ লড়েছে হারের ব্যবধান কম রাখতে। শেষ পর্যন্ত ৫-১ গোলে থামিয়ে রাখতে পেরেছে এশিয়ার অন্যতম পরাশক্তি দলটিকে।

২২ মিনিটের মধ্যেই কোরিয়া ৪-০ গোলে এগিয়ে যায়। এরপর বাংলাদেশ ব্যবধান ৪-১ করে সোহানুর রহমান সবুজের পেনাল্টি কর্নার থেকে করা গোলে। দক্ষিণ কোরিয়া ব্যবধান ৫-১ করে শেষ মিনিটে গোল দিয়ে। লম্বা একটা সময় শক্তিশালী দলটিকে ৪-১ ব্যবধানেই আটকিয়ে রেখেছিল বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল গ্রুপে তৃতীয় হলে ৬ এর মধ্যে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করা তাহলে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নাম লেখানোর সুযোগ থাকবে। বাংলাদেশের সামনে সেই সুযোগ আছে। এখন বাংলাদেশ স্থান নির্ধারণী ম্যাচ খেলবে ৪ সেপ্টেম্বর কাজাখস্তানের বিপক্ষে। কাজাখস্তানকে হারাতে পারলে পঞ্চম স্থানের জন্য খেলার সুযোগ পাবে।

