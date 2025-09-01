  2. খেলাধুলা

বদলি হয়ে গেলেন এনএসসির নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম

প্রকাশিত: ০৯:৩৭ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বদলি হয়ে গেলেন এনএসসির নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম

বদলি হয়ে গেছেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) নির্বাহী পরিচালক মো. আমিনুল ইসলাম। ২০২৪ সালের ১৪ জানুয়ারি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব (বর্তমানে সংশোধিত পদ নির্বাহী পরিচালক) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

আজ (সোমবার) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে তাকে বিদ্যুৎ বিভাগের ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেডের (ইজিসিবি) এর নির্বাহী পরিচালক হিসেবে বদলি করা হয়েছে। ৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নতুন কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় তিনি তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (স্ট্যান্ড রিলিজ) হবেন।

আমিনুল ইসলাম আগামীকাল (মঙ্গলবার) রিলিজের জন্য আবেদন করবেন বলে জাগো নিউজকে জানিয়েছেন। রিলিজ হলেই তিনি পরেরদিন নতুন কমূস্থলে যোগ দেবেন।

২০ মাস ক্রীড়াঙ্গনে দায়িত্ব পালন প্রসঙ্গে আমিনুল ইসলাম বলেছেন, ‘আমি এখানে আসার পর কিছু মানুষের মুখে শুনেছিলাম যারা সিভিল সার্ভিস থেকে আসেন তারা স্পোর্টস বোঝেন না। তখন আমি মনে করলাম কেন বোঝবেন না? তারপর আমি ক্রীড়াঙ্গনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনেক পড়াশুনা করেছি। বিশেষ করে আইওসি, বিওএ ও বিভিন্ন ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র পড়েছি। আমি যে কয়দিন এখানে কাজ করলাম সেটা উপভোগ করেছি।’

