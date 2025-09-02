গফকে হারিয়ে ১৬৫৮ দিন পর গ্র্যান্ড স্ল্যামের শেষ আটে জাপানি তারকা
ইউএস ওপেনে দারুণভাবে ফিরে এসেছেন জাপানি তারকা নাওমি ওসাকা। কোকো গফকে সরাসরি সেটে (৬-৩, ৬-২) হারিয়ে তিনি গ্র্যান্ড স্ল্যামের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন। এটি তার ক্যারিয়ারের এক নতুন অধ্যায়, কারণ ১৬৫৮ দিন বা প্রায় সাড়ে চার বছর পর তিনি আবার কোনো গ্র্যান্ড স্ল্যামের শেষ আটে উঠলেন।
এ জয়ের ফলে তিনি র্যাংকিংয়ের শীর্ষ ২০-এর মধ্যে প্রবেশ করেছেন। ম্যাচের সময় গফের সার্ভিস ও ফোরহ্যান্ডে দুর্বলতা ছিল, যা ওসাকা পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন। ম্যাচ শেষে ওসাকা আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, এটি তার প্রিয় কোর্ট এবং মেয়ের জন্মের পর এখানে ফিরতে পেরে তিনি ভীষণ আনন্দিত। কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি চেকিয়ার ক্যারোলিনা মুচোভার মুখোমুখি হবেন।
ইয়ানিক সিনার ও শিয়নটেকের সহজ জয়
পুরুষ এককে ইতালির তরুণ তারকা ইয়ানিক সিনার দাপট দেখিয়ে যাচ্ছেন। আলেকজান্ডার বুবলিককে ৬-১, ৬-১, ৬-১ গেমে উড়িয়ে দিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন তিনি। সিনারের পাওয়ার টেনিস ও সার্ভিস ছিল বুবলিকের কাছে অপ্রতিরোধ্য। কোয়ার্টার ফাইনালে তার প্রতিপক্ষ স্বদেশী লোরেঞ্জো মুসেত্তি।
নারী এককে পোল্যান্ডের ইগা শিয়নটেকও সহজেই জয় পেয়েছেন। তিনি একাতেরিনা আলেকজাদ্রোভাকে ৬-৩, ৬-১ গেমে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইনালে নাম লিখলেন। ম্যাচের শুরু থেকেই তিনি প্রতিপক্ষকে চাপে রেখেছিলেন।
মেয়ের জন্মদিনে বাবাকে কাছে পাবে না, মন খারাপ জোকোভিচের
এদিকে, ইউএস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে নামার আগে সার্বিয়ান তারকা নোভাক জোকোভিচের কিছুটা মন খারাপ। তার মেয়ে তারার জন্মদিন ২ সেপ্টেম্বর। পরিকল্পনা ছিল আমেরিকায় মেয়ের জন্মদিন পালন করবেন; কিন্তু ম্যাচ থাকায় তা সম্ভব হচ্ছে না।
জোকোভিচ জানান, তার মেয়ে তার ওপর কিছুটা রেগে আছে। তিনি বলেন, ‘মেয়ের জন্মদিনে থাকতে পারব না। ও আমার উপর রেগে আছে। মনটা খারাপ লাগছে।’ তবে তিনি আশা করছেন, কন্যার জন্মদিনে থাকতে না পারলেও তাকে জয়ের উপহার দেবেন। কোয়ার্টার ফাইনালে জোকোভিচের প্রতিপক্ষ চতুর্থ বাছাই টেলর ফ্রিৎজ।
আইএইচএস/