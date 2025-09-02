ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা

ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা
স্পোর্টস ডেস্ক
প্রথম ওয়ানডেতে ইংল্যান্ডকে ৭ উইকেটে হারিয়ে তিন ম্যাচ সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথমে ব্যাট করতে নামা ইংল্যান্ডকে মাত্র ২৪.৩ ওভারে ১৩১ রানে গুটিয়ে দেয় প্রোটিয়ারা, এরপর এইডেন মারক্রামের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে সহজে জিতে যায় প্রোটিয়ারা।
টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে ইংল্যান্ড। লিডসের হেডিংলিতে শুরুটা ঝলমলে হলেও একের পর এক উইকেট হারিয়ে ২৪.৩ ওভারে মাত্র ১৩১ রানে অলআউট হয় তারা। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৫৪ রান করেন জেমি স্মিথ। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে কেশব মাহারাজ ২২ রানে ৪ উইকেট ও উইয়ান মুল্ডার ৩৩ রানে ৩ উইকেট নেন।
জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ২০.৫ ওভারেই লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলে দক্ষিণ আফ্রিকা। ওপেনার এইডেন মারক্রাম ২৩ বলে দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে দ্রুততম ফিফটি তুলে নেন এবং শেষ পর্যন্ত ৮৬ রান করেন। তার সাথে ১২১ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েন রায়ান রিকেলটন।
পুরো ম্যাচে মোট ২৭২টি বল খেলা হয়েছে- যা ওয়ানডে ম্যাচের জন্য অবিশ্বাস্যভাবে কম। ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের দায়সারা শট ও প্রোটিয়াদের দুর্দান্ত বোলিং- বিশ্বের এক নম্বর মাহারাজের নিয়ন্ত্রিত স্পিনে তাদের কোনো জবাব মেলেনি। বরং, ইংল্যান্ড ব্যাটারদের বেশ ক্লান্তই মনে হয়েছে।
