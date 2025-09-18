  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩১ এএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ক্রিকেট

এশিয়া কাপ
আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সরাসরি, রাত ৮-৩০ মিনিট
টি-স্পোর্টস, নাগরিক টিভি

সিপিএল: কোয়ালিফায়ার-১
গায়ানা-সেন্ট লুসিয়া
সকাল ৬টায় শুরু, স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
কোপেনহেগেন-লেভারকুসেন
সরাসরি, রাত ১০-৪৫ মিনিট
টেন ২

ক্লাব ব্রুজ-মোনাকো
সরাসরি, রাত ১০-৪৫ মিনিট
সনি লিভ

নিউক্যাসল-বার্সেলোনা
সরাসরি, রাত ১টা
টেন ২

ম্যানচেস্টার সিটি-নাপোলি
সরাসরি, রাত ১টা
টেন ১

ফ্রাংকফুর্ট-গালাতাসারেই
সরাসরি, রাত ১টা
টেন ৫

অ্যাথলেটিকস
বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ
সরাসরি, বেলা ৩টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

আইএইচএস/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।