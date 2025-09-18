টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
এশিয়া কাপ
আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সরাসরি, রাত ৮-৩০ মিনিট
টি-স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
সিপিএল: কোয়ালিফায়ার-১
গায়ানা-সেন্ট লুসিয়া
সকাল ৬টায় শুরু, স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
কোপেনহেগেন-লেভারকুসেন
সরাসরি, রাত ১০-৪৫ মিনিট
টেন ২
ক্লাব ব্রুজ-মোনাকো
সরাসরি, রাত ১০-৪৫ মিনিট
সনি লিভ
নিউক্যাসল-বার্সেলোনা
সরাসরি, রাত ১টা
টেন ২
ম্যানচেস্টার সিটি-নাপোলি
সরাসরি, রাত ১টা
টেন ১
ফ্রাংকফুর্ট-গালাতাসারেই
সরাসরি, রাত ১টা
টেন ৫
অ্যাথলেটিকস
বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ
সরাসরি, বেলা ৩টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
আইএইচএস/জিকেএস