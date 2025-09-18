প্রয়াত গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়ার স্ত্রীর চাকরির ব্যবস্থা করবে বিওএ

প্রয়াত গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়ার স্ত্রীর চাকরির ব্যবস্থা করবে বিওএ
গত বছর জাতীয় দাবা চলাকালীন মৃত্যুবরণ করেছেন দেশের দ্বিতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমান। জিয়ার মৃত্যুর পর তার পরিবারকে একাধিকবার আর্থিক সহায়তা দিয়েছে দেশের ক্রীড়ার অন্যতম অভিভাবক সংস্থা বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (বিওএ)।
এবার বিওএ জিয়ার পরিবারের পাশে আরো বড় করে দাঁড়িয়েছে। জিয়ার স্ত্রী তাসনিম সুলতানা লাবণ্যকে একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। এ সিদ্ধান্ত হয়েছে বুধবার অনুষ্ঠিত বিওএর কার্যনির্বাহী কমিটির সভায়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেছেন বিওএ’র সভাপতি এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।
বিওএ’র মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) এ বি এম শেফাউল কবীর বলেছেন,‘সভাপতি মহোদয়ের আগ্রহে জিয়ার স্ত্রীকে তার যোগ্যতা অনুসারে চাকরির ব্যবস্থা করা হবে। বিষয়টি আমাদের সভাপতিই দেখছেন।’
ঢাকার সেনানিবাসস্থ আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি খেলাধুলার উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধির জন্য ময়মনসিংহের ত্রিশালে প্রস্তাবিত বাংলাদেশ অলিম্পিক কমপ্লেক্স প্রকল্পটির অগ্রগতির ব্যাপারে সকলকে অবহিত করেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রীড়া ক্ষেত্রের অভাবনীয় উন্নয়ন হবে বলে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন বিওএ সভাপতি এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান। এই প্রকল্পটির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সকলকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।
সভায় বিওএ সভাপতি তৃতীয় এশিয়ান ইয়ুথ গেমস এবং ৬ষ্ঠ ইসলামিক সলিডারিটি গেমসের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো জোরদার করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করেন।
সভায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে তৃতীয় এশিয়ান ইয়ুথ গেমসের প্রশিক্ষণ ব্যয় নির্বাহের জন্য বিওএ হতে সংশ্লিষ্ট ফেডারেশনসমূহকে অর্থ বরাদ্দ দেয়া, ১৪তম সাউথ এশিয়ান গেমস আয়োজনের বিষয়ে স্বাগতিক পাকিস্তান হতে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া না গেলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রাখা বা না রাখার ব্যাপারে আগামী অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আগামী ২২-৩০ এপ্রিল চীনের সানিয়া শহরে অনুষ্ঠিতব্য ৬ষ্ঠ এশিয়ান বীচ গেমসে বাংলাদেশ হতে ৬টি ডিসিপ্লিনে ১৯ জন খেলোয়াড় প্রেরণ, আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর হতে ৪ অক্টোবর জাপানের আইচি-নাগোয়া শহরে অনুষ্ঠিতব্য ২০তম এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ হতে দল প্রেরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ফেডারেশনসমূহের সাথে আলোচনা করে ডিসিপ্লিন ও খেলোয়াড় সংখ্যা চূড়ান্ত করা, ১০ম বাংলাদেশ গেমসটি সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সরকারের অনুমোদন স্বাপেক্ষে ২০২৬ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে আয়োজন, বিওএ’র প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্রটি আনুমোদনের জন্য আগামী অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে একটি বিশেষ সাধারণ সভা আয়োজন এবং বিওএ’র কার্যনির্বাহী কমিটির আসন্ন নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে আগামী বিশেষ সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
আরআই/আইএইচএস/