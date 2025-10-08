ঢাকায় শামিত, হংকংয়ের বিপক্ষে ভালো করার আশাবাদ

ঢাকায় শামিত, হংকংয়ের বিপক্ষে ভালো করার আশাবাদ
দলের সবচেয়ে বড় তারকা লেস্টার সিটির হামজা দেওয়ান চৌধুরীর জাতীয় দলের ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার পর সবাই অপেক্ষায় ছিলেন কানাডা প্রবাসী শামিত সোমের। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) রাত সোয়া ৮টায় তার ঢাকায় পা রাখার কথা থাকলেও ফ্লাইট বিলম্বে এসেছেন ঘণ্টাখানেক পর। বুধবার (৮ অক্টোবর) বিকেলে হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরার দলের অনুশীলনে সবশেষ অস্ত্র হিসেবে যোগ দেবেন শামিত।
শামিত সোম যোগ দেওয়ার পর মাত্র এক সেশন সবাইকে নিয়ে অনুশীলনের সুযোগ পাচ্ছেন ক্যাবেররা। আগামী বৃহস্পতিবারের (৯ অক্টোবর) হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে জাতীয় ফুটবল দলের অনুশীলন শুরু হয়েছে ৩০ সেপ্টেম্বর। তবে শুরু থেকেই জ্বর আর ইনজুরি হানা দিলে কোচ এক সেশনও পুরো দল নিয়ে অনুশীলন করতে পারেননি। শেষ দিকে তো আক্রমণভাগের দুই ফুটবলার মোহামেডানের সুমন রেজা ও আবাহনীর মোহাম্মদ ইব্রাহিম ইনজুরির কারণে ক্যাম্প থেকেই ছিটকে পড়েছেন।
হামজা চৌধুরী দুই সেশন অনুশীলন করেছেন। মঙ্গলবার তিনি জোর দিয়েই হংকংয়ের বিপক্ষে জয়ের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। হামজার মতো শামিত সোমও ঢাকায় পা রেখেই হংকংয়ের বিপক্ষে পরের দুই ম্যাচে ভালো করবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন।
বৃহস্পতিবার ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় ম্যাচ খেলবে হংকংয়ের বিপক্ষে। ম্যাচ শুরু হবে রাত ৮টায়। প্রথম দুই ম্যাচে বাংলাদেশ গোলশূন্য ড্র করেছে ভারতের বিপক্ষে এবং ২-১ গোলে হেরেছে সিঙ্গাপুরের কাছে। হংকংয়ের বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচ ১৪ অক্টোবর।
