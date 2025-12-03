ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট
১১ উইকেটের দিনে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণে নিউজিল্যান্ড
দ্বিতীয় দিন মাত্র ৩ বল খেলেই ২৩১ রানে গুটিয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। এরপর ব্যাট করতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আরও কম ১৬৭ রানে অলআউট করে দিয়ে ৬৪ রানের লিড এয়েছে স্বাগতিকরা। শেষ বিকালে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে বিনা উইকেটে ৩২ রান সংগ্রহ করেছে টম লাথামের দল। দিনশেষে তারা এগিয়ে ৯৬ রানে।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) ক্রাইস্টচার্চে ১১ উইকেটের দিনে ৫ উইকেট শিকার করেছেন কিউই পেসার জ্যাকব ডাফি। মাত্র দুই টেস্টের ক্যারিয়ারে এটি তার দ্বিতীয় ফাইফার। নিউজিল্যান্ডকে দ্রুত অলআউট করে দিয়েও ডাফির সামনে দাঁড়াতে পারেনি ক্যারিবিয় ব্যাটাররা। তাতেই থামতে হয়েছে ১৬৭ রানে।
দিনের শুরুতে তৃতীয় বলে বোর্ডে আরকোনো রান যোগ না করেই স্বাগতিকরা ২৩১ রানে অলআউট হয়ে যায়। জাস্টিন গ্রিভসের বলে জ্যাক ফোকস আউট হন।
প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জন ক্যাম্পবেল (১) ও অলিক অ্যাথানেজ (৪) বিদায় নিলে ১০ রানে ২ উইকেট হারিয়েই বিপদে পড়ে যায়। এই চাপ থেকে অবশ্য দারুণভাবেই উইন্ডিজদের টেনে তোলেন তৃতীয় উইকেটে তেজনারায়ণ চন্দরপল ও শাই হোপ। দুজনে মিলে গড়েন ৯০ রানের জুটি।
দ্বিতীয় দিনের নায়ক ডাফির বলে দলীয় ১০০ রানে হোপ ৫৬ রান করে আউট হলে ধস নামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিংয়ে। ৬৭ রানে শেষ ৮ উইকেট হারিয়ে ১৬৭ রানেই থামে সফরকারীদের প্রথম ইনিংস।
দ্বিতীয় দিনেই দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করতে নেমে ৭ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৩২ রান শেষ করে দ্বিতীয় দিনের খেলা। টম লাথাম ১৪ ও ১৫ রান অপরাজিত আছেন ডেভন কনওয়ে।
উইন্ডিজের ইনিংসে তেজনারায়ণ চন্দরপল ৫২ ও ৫৬ আসে হোপের ব্যাট থেকে। তৃতীয় সর্বোচ্চ ১৪ রান করেন টেভিন ইমলাচ।
আইএন/জেআইএম