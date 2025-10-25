জোড়া গোলে নতুন রেকর্ড মেসির, সিরিজে এগিয়ে মিয়ামি

জোড়া গোলে নতুন রেকর্ড মেসির, সিরিজে এগিয়ে মিয়ামি
লিওনেল মেসি আবারও দেখালেন কেন তাকে ফুটবলের `গোট‘ বলা হয়। দুর্দান্ত এক ডাইভিং হেডে গোল করলেন তিনি। প্লে-অফ সিরিজের প্রথম ম্যাচে সবমিলিয়ে দুই গোল ও এক অ্যাসিস্ট করে ন্যাশভিলে এসসির বিপক্ষে ইন্টার মিয়ামিকে ৩-১ ব্যবধানে জয় উপহার দেন।
চেজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে মেসির জাদুকরী পারফরম্যান্সে মিয়ামি তিন ম্যাচের সিরিজে প্রথম জয় নিশ্চিত করে। এখন তারা ১ নভেম্বর ন্যাশভিলে খেলতে যাবে, যেখানে জয় পেলেই নকআউট পর্বে জায়গা নিশ্চিত হবে।
ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত ৮৯১ গোল করা মেসির মাত্র ২৯টি এসেছে মাথা দিয়ে, আর সেই বিরল দৃশ্যের একটিই দেখা গেল ন্যাশভিলের বিপক্ষে। ম্যাচের শুরুতে কিছুটা চাপে পড়লেও দ্রুতই ঘুরে দাঁড়ায় ইন্টার মিয়ামি।
প্রথমার্ধের ১৯তম মিনিটে লুইস সুযারেজের নিখুঁত এক পাসে বল পেয়ে দারুণ এক ডাইভিং হেডে জো উইলিসকে পরাস্ত করেন মেসি। সেই গোলেই ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় মিয়ামি। দ্বিতীয়ার্ধে মেসির পাস থেকে তাদেও আলেন্দে গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। মায়ামি তৃতীয় গোলটি পায় প্রায় উপহার হিসেবেই।
রক্ষণভাগের ভুলে খালি পোস্টের সামনে বল পান মেসি, সহজে ঠেলে দেন জালে। ততক্ষণে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় মায়ামি। শেষদিকে হানি মুখতার ফ্রি-কিক থেকে এক গোল পরিশোধ করলেও ফলাফল অপরিবর্তিত থাকে।
মেসি এখন এমএলএসে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এক পঞ্জিকাবর্ষে সর্বোচ্চ গোলদাতা। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত মেসির গোলসংখ্যা ৩৯। এর আগে ৩৮ গোল করে যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন ডেনিস বোয়াঙ্গা ও কার্লোস ভেলা।
ম্যাচ শেষে মিয়ামি কোচ হাভিয়ের মাচেরানো বলেন, `এখন প্রতিটি খেলোয়াড় গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোচ্চ পর্যায়ে যেতে হলে সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে— এটাই বাস্তবতা।‘
আইএইচএস/এএসএম