টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১৩ নভেম্বর, ২০২৫
ক্রিকেট
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিন
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা, দ্বিতীয় ওয়ানডে
সরাসরি, বিকেল ৪-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস টিভি, এ স্পোর্টস
৫ম টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সরাসরি, সকাল ৬-১৫ মি. থেকে চলমান
সনি স্পোর্টস টেন ১
ফুটবল
আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ
বাংলাদেশ-নেপাল
সরাসরি, রাত ৮টা
টি স্পোর্টস টিভি
বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
আর্মেনিয়া-হাঙ্গেরি
সরাসরি, রাত ১১টা
সনি স্পোর্টস টেন ৫
ইংল্যান্ড-সার্বিয়া
সরাসরি, রাত ১-৪৫ মিনিট
সনি লিভ
ফ্রান্স-ইউক্রেন
সরাসরি, রাত ১-৪৫ মিনিট
সনি লিভ
মলদোভা-ইতালি
সরাসরি, রাত ১-৪৫ মিনিট
সনি লিভ
আয়ারল্যান্ড-পর্তুগাল
সরাসরি, রাত ১-৪৫ মিনিট
সনি লিভ
বিশ্বকাপ বাছাই: আফ্রিকা
নাইজেরিয়া-গ্যাবন
সরাসরি, রাত ১০টা
ফিফা+ টিভি
আইএইচএস/এএসএম