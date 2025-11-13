  2. খেলাধুলা

বিরল ঘটনা বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে

একইদিনে ঘরের মাঠে ফুটবল, ক্রিকেট, হকির আন্তর্জাতিক ম্যাচ

প্রকাশিত: ১১:৪৭ এএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে আজ ঘটছে বিরল ঘটনা। আজকের (১৩ নভেম্বর, ২০২৫) দিনটি খুবই স্পেশাল। কারণ, ঘরের মাঠেই আজ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে মাঠে নেমেছে বা নামছে দেশের তিন প্রধান খেলা- ফুটবল, ক্রিকেট এবং হকি। এমন ঘটনা বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে এই প্রথম।

দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ক্রিকেটে এরই মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ চলমান। সিলেটে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ দল আয়ারল্যান্ড জাতীয় ক্রিকেট দলের বিপক্ষে খেলছে দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট। মঙ্গলবার শুরু হওয়া ম্যাচটির আজ চলছে তৃতীয় দিনের খেলা।

আজই মাঠে গড়াবে ফুটবল এবং হকির আন্তর্জাতিক ম্যাচ। দুপুর ২টায় ঢাকার মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ হকির বাছাইয়ের প্লে-অফ সিরিজের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ মুখোমুখি হবে হকির অন্যতম পরাশক্তি পাকিস্তানের।

অন্যদিকে রাতেই ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে ফুটবলের আন্তর্জাতিক ম্যাচ। ফিফা প্রীতি ম্যাচে নেপালের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। যে ম্যাচে খেলবেন হামজা চৌধুরী ও শামিত সোমের তারকা ফুটবলাররা।

ফুটবল, ক্রিকেট এবং হকি ছাড়াও বাংলাদেশে চলমান রয়েছে আরও একটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা শুরু হয়েছে সকাল ৯টা থেকে আর্মি স্টেডিয়ামে।

