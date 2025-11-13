ক্রীড়াঙ্গনে যৌন হয়রানি রোধে ৫২টি কমিটি করার নির্দেশ

ক্রীড়াঙ্গনে যৌন হয়রানি রোধে ৫২টি কমিটি করার নির্দেশ
নারী ক্রিকেটাররা যৌন হয়রানি নিয়ে মুখ খোলার পর তোলপাড় পুরো ক্রীড়াঙ্গনেই। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। এবার সরকার নির্দেশ দিয়েছে প্রতিটি ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনকে অভিযোগ গ্রহণের জন্য কমিটি গঠনের।
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এ নির্দেশনা দিয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। যে প্রজ্ঞাপনে প্রতিটি ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনকে ৫ সদস্যের কমিটি গঠন করে ১৯ নভেম্বরের মধ্যে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে জমা দিতে বলা হয়েছে।
পাঁচ সদস্যের কমিটিতে কমপক্ষে তিনজন নারী সদস্য রাখার নির্দেশও দিয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। প্রজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সহকারী পরিচালক (ক্রীড়া) মো. রুহুল আমিন।
২০০৯ সালের ৯ মে মহামান্য হাইকোর্ট ‘শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও প্রতিকার সংক্রান্ত নীতিমালা’ জারি করেছিল। সেই আদেশ অনুযায়ীই জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ তাদের অধিভুক্ত সব ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনে এ নির্দেশনা দিয়েছে।
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অধিভুক্ত ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশন এখন ৫২টি। এ ধরনের কমিটি হাস্যকর বলে উল্লেখ করেন কমনওয়েলথ ও এসএ গেমসে স্বর্ণজয়ী শুটার শারমিন রত্না।
রত্না বলেন, ‘হাস্যকর একটা সিদ্ধান্ত! ফেডারেশনের ঊর্ধ্বতন ও কর্মকর্তারাই যদি যৌন হয়রানির সাথে জড়িত থাকেন, তাহলে এই কমিটি কাজ করবে কীভাবে? এই কমিটির কাছে যে অ্যাথলেটই বিচার দেবেন, তাকেই তো মার্ক করা হবে! এটা অকার্যকর একটা পদক্ষেপ।’
আরআই/এমএমআর/জেআইএম