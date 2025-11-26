টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২৬ নভেম্বর, ২০২৫
ফুটবল
চ্যাম্পিয়নস লিগ
আর্সেনাল-বায়ার্ন মিউনিখ
সরাসরি, রাত ২টা
টেন ২
অলিম্পিয়াকোস-রিয়াল মাদ্রিদ
সরাসরি, রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ১
পাফোস-মোনাকো
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মি
সনি স্পোর্টস ২
লিভারপুল-পিএসভি
সরাসরি, রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ৫
মেয়েদের ত্রিদেশীয় সিরিজ
বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭টা
টি স্পোর্টস
ক্রিকেট
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
দ্বিতীয় টেস্টের পঞ্চম দিন
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ২
আবুধাবি টি-১০
সরাসরি, বিকেল ৫-৩০ মিনিট এবং রাত ১০টা
টি স্পোর্টস
আইএইচএস/