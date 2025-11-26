  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২৬ নভেম্বর, ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩০ এএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ২৬ নভেম্বর, ২০২৫

ফুটবল

চ্যাম্পিয়নস লিগ
আর্সেনাল-বায়ার্ন মিউনিখ
সরাসরি, রাত ২টা
টেন ২

অলিম্পিয়াকোস-রিয়াল মাদ্রিদ
সরাসরি, রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ১

পাফোস-মোনাকো
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মি
সনি স্পোর্টস ২

লিভারপুল-পিএসভি
সরাসরি, রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ৫

মেয়েদের ত্রিদেশীয় সিরিজ
বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭টা
টি স্পোর্টস

ক্রিকেট

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
দ্বিতীয় টেস্টের পঞ্চম দিন
সরাসরি, সকাল ৯-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ২

আবুধাবি টি-১০
সরাসরি, বিকেল ৫-৩০ মিনিট এবং রাত ১০টা
টি স্পোর্টস

আইএইচএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।