  2. খেলাধুলা

‘ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর’ পলাশকে পরিচয় করিয়ে দিলো নোয়াখালী এক্সপ্রেস

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪৮ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
‘ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর’ পলাশকে পরিচয় করিয়ে দিলো নোয়াখালী এক্সপ্রেস

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) আসন্ন দ্বাদশ আসরে প্রথমবারের মতো থাকছে নোয়াখালী বিভাগের ফ্র্যাঞ্চাইজি। জনপ্রিয় অভিনেতা জিয়াউল হক পলাশকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। আজ রাজধানীর একটি হোটেলে চুক্তি সম্পন্ন করার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিয়েছে দলটি।

এর আগে গত সপ্তাহেই নোয়াখালী এক্সপ্রেস নিশ্চিত করেছিল বিষয়টি। ফেসবুক পোস্টে তারা লিখেছিল, ‘ওরে রোকেয়ারে তুই কোনাই? আইতো নোয়াখালী এক্সপ্রেসে করি বিপিএলে চলি আইছি।’

প্রসঙ্গত, ধারাবাহিক নাটক ব্যাচেলর পয়েন্টে ‘কাবিলা’ চরিত্রে অভিনয়ের পর জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন পলাশ। নোয়াখালীর ভাষায় কথা বলে দর্শকদের মন কাড়েন তিনি।

আগামী ২৬ ডিসেম্বর পর্দা উঠবে এবারের বিপিএলের। উদ্বোধনী দিনে চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিপিএল অভিযান শুরু করবে নোয়াখালী এক্সপ্রেস।

নোয়াখালী এক্সপ্রেস স্কোয়াড
হাসান মাহমুদ, সৌম্য সরকার, কুশল মেন্ডিস, জনসন চার্লস, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, জাকের আলি অনিক, হাবিবুর রহমান সোহান, মুশফিক হাসান, শাহাদাত হোসেন দিপু, রেজাউর রহমান রাজা, নাজমুল ইসলাম অপু, আবু হাসিম, মেহেদী হাসান রানা, সৈকত আলী, সাব্বির হোসেন, রহমতউল্লাহ আলী, ইহসানউল্লাহ খান, হায়দার আলী, মোহাম্মদ নবি।

কেএসডি/এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।