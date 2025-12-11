হোবার্টের জার্সিতে অভিষেকের অপেক্ষায় রিশাদ

হোবার্টের জার্সিতে অভিষেকের অপেক্ষায় রিশাদ
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ১৪ উইকেট নিয়ে নজর কেড়েছিলেন রিশাদ হোসেন। তবে বিপিএলের কারণে ছাড়পত্র পাননি তিনি। এবার অবশ্য বিপিএল ছেড়ে বিগব্যাশ খেলতে ইতোমধ্যেই অস্ট্রেলিয়া পাড়ি জমিয়েছেন রিশাদ। এটি হতে যাচ্ছে তার অভিষেক আসর।
খেলবেন আগের দল হোবার্ট হারিকেন্সেই। দলটি গত আসরের চ্যাম্পিয়ন। পেয়েছেন পুরো আসরে খেলার ছাড়পত্র। গত ৯ ডিসেম্বর ফ্র্যাঞ্চাইজি এই লিগে অংশ নিতে দেশ ছাড়েন বাংলাদেশের এই তরুণ লেগ স্পিনার।
আজ বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হোবার্ট হারিকেন্সের জার্সি পরে একটি ছবি পোস্ট করেছেন রিশাদ। সেই ছবির ক্যাপশনে রিশাদ লিখেছেন, ‘অবশেষে হোবার্ট হারিকেন্সে জার্সি গায়ে জড়িয়েছি। অসাধারণ অনুভূতি! পুরো ফোকাস এখন খেলায়।’
আগামী ১৪ ডিসেম্বর থেকে মাঠে গড়াবে বিগব্যাশ ২০২৫ এর আসর। উদ্বোধনী ম্যাচের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে পার্থ স্কর্চার্স ও সিডনি সিক্সার্স। তৃতীয় দিন মাঠে নামবে হোবার্ট হারিকেন্স আগামী ১৬ ডিসেম্বর সিডনি থান্ডারের বিপক্ষে। ম্যাচটি হবে হোবার্টের হোম গ্রাউন্ড বেল্লিরিভে ওভালে।
আইএন