রান পাহাড় গড়েও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারলো ভারত

রান পাহাড় গড়েও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারলো ভারত
ভারতীয়দের জোড়া সেঞ্চুরির পরিবর্তে একটিমাত্র সেঞ্চুরি করলো দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটাররা। এইডেন মারক্রামের ১১০ রানের সঙ্গে যুক্ত হলো আরও দুটি হাফ সেঞ্চুরি ইনিংস। যার ফলে ভারতীয়দের করা ৩৫৮ রানের বিশাল স্কোরও টিকলো না প্রোটিয়াদের সামনে। ৪ বল ও ৪ উইকেট হাতে রেখেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা।
জয়পুরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ম্যাচে ভারতকে ৪ উইকেটে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফেরালো দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথম ম্যাচে ভারতের করা ৩৪৯ রানের জবাবে ৩৩২ রান পর্যন্ত করে ফেলেছিল। শেষে হারতে হয়েছিল ১৭ রানে। প্রথম ম্যাচে তীরে এসে তরি ডুবলেও এই ম্যাচে আর ভুল করলো না প্রোটিয়ারা।
জয়ের জন্য ৩৫৯ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই দক্ষিণ আফ্রিকার কুইন্টন ডি কক মাত্র ৮ রান করে আউট হয়ে যান। এরপর ১০১ রানের জুটি গড়েন মারক্রাম ও টেম্বা বাভুমা। ৪৮ বলে ৪৬ রান করে আউট হন বাভুমা।
এরপর ৬০ রানে জুটি গড়ে তোলেন মারক্রাম ও ম্যাথিউ ব্রিজটেক। দলীয় ১৯৭ রানের মাথায় আউট হন এইডেন মারক্রাম। ৯৮ বলে ১১০ রান করে আউট হন এইডেন মারক্রাম। ১০টি বাউন্ডারি ও ৪টি ছক্কার মার ছিল তার ব্যাটে।
ম্যাথিউ ব্রিজটেক ৬৪ বলে করেন ৬৮ রান। এছাড়া ডেওয়াল্ড ব্রেভিস ৩৪ বলে ৫৪ রান করে আউট হন। টনি ডি জর্জি ১১ বলে ১৭ রান করে আহত হয়ে মাঠ ছাড়েন। শেষ দিকে ১৫ বলে ২৯ রানে অপরাজিত থাকেন করবিন বোশ। ১৪ বলে ১০ রান করেন কেশভ মাহারাজ। ভারতীয়দের মধ্যে প্রাসিদ কৃষ্ণা ২ উইকেট নেন।
এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে বিরাট কোহলি ও ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের জোড়া সেঞ্চুরির ওপর ভর করে ৩৫৮ রান সংগ্রহ করে ভারত। ৯৩ বলে ১০২ রান করেন বিরাট কোহলি। ৮৩ বলে ১০৫ রান করেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়। ৬৬ রানে অপরাজিত থাকেন লোকেশ রাহুল।
