টেনিস নাকি ক্রিকেট-সানিয়ার ছেলে কি বেছে নেবে?

ভারতে ২১ দিনের লকডাউন চলছে। এ সময়টায় পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা। সানিয়ার পরিবার সম্পর্কে কি আলাদা করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার আছে? ক্রীড়াপ্রেমীদের সবাই-ই জানেন, সানিয়া বিয়ে করেছেন পাকিস্তানের ক্রিকেটার শোয়েব মালিককে।

সানিয়া-শোয়েবের ছেলের নাম ইজহান। ছোট্ট সন্তানের সঙ্গে এই লকডাউনের সময়টায় তোলা একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে শেয়ার করেছেন সানিয়া। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ছেলে ইজহানের ডান হাতে একটি টেনিস র্যাকেট।

ওই পোস্টের ক্যাপশনে সানিয়া লিখেছেন, ‘আমি নিশ্চিত সে চিন্তা করছে, এগুলো আবার কি জিনিস? #ইজহানমির্জামালিক।’ সানিয়ার এই পোস্টে কমেন্ট করেছেন পাকিস্তানি ফাস্টবোলার ওয়াহাব রিয়াজ। লিখেছেন, ‘সে সত্যিই অনেক কিউট, মাশাআল্লাহ।’

I am pretty sure he’s thinking what the fuss is all about ? #IzhaanMirzaMalik pic.twitter.com/3VSyYLmyj4