জমকালো আয়োজনে পর্দা উঠলো কমওয়েলথ গেমসের

বার্মিংহামের আলেক্সান্ডার স্টেডিয়ামে জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পর্দা উঠলো ২২তম কমনওয়েলথ গেমসের। অলিম্পিকের পর বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রীড়াযজ্ঞে ৭২টি দেশের পাঁচ হাজারের বেশি ক্রীড়াবিদ অংশ নেবেন নিজেদের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শনের এই আয়োজনে।

এবারের কমনওয়েলথেও থাকছে বাংলাদেশের উপস্থিতি। গেমসে বাংলাদেশ অংশ নেবে ৭ ডিসিপ্লিনে। এর মধ্যে ৫ ডিসিপ্লিনের খেলোয়াড়-কর্মকর্তারা গেমসে অংশ নিতে বার্মিংহামে পৌঁছেছেন। শুক্রবার মাঠের লড়াইয়ের প্রথম দিনে বাংলাদেশ নামছে চার ডিসিপ্লিনে।

বৃহস্পতিবার রাতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অন্যতম বড় চমক ছিলেন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী মালালা ইউসুফজাই। যিনি নিজের বক্তব্যে খেলাধুলার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

এছাড়া ইংল্যান্ডের অলিম্পিকজয়ী ডাইভার টম ড্যালে সমকামিতার প্রতি সমর্থন প্রদর্শন করে একটি পারফর্ম করে দেখান। যার মাধ্যমে শেষ হয় কমনওয়েলথ গেমসের ব্যাটন রিলে। যদিও কমনওয়েলথের ৫৬টি দেশে রয়েছে সমকামিতা নিয়ে কড়াকড়ি ব্যবস্থা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অন্যতম চমক ছিলো প্রায় ১০ মিটার লম্বা ষাঁড়ের আগমন। তবে সরাসরি জীবন্ত বড় ষাঁড় স্টেডিয়ামে চলে আসেনি। অনুষ্ঠানের মাঝে কৃত্রিম এই ষাঁড়ের আগমন ঘটিয়ে বার্মিংহাম ও কমনওয়েলথের বাহারি সংস্কৃতির দিকটি তুলে ধরা হয়।

পরে অ্যাথলেটদের প্যারেডে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ওয়েলসকে স্বাদরে স্বাগত জানানো হয়। স্বাগতিক ইংল্যান্ড দল কনফেত্তির ভেলায় চড়ে প্যারেডে অংশ নেয়। এসময় ব্যাকগ্রাউন্ডে দর্শকরা গলা মেলান 'উই উইল রক ইউ' গানে।

An amazing spectacle.



A Royal arrival.



An incredible welcome.



This. clip. has. it. all!#B2022 pic.twitter.com/93SznXFKiw