অনলাইনের সেরা ৫ শিক্ষক
আজকের দিনে স্কুলের চেহারা অনেকটাই বদলেছে। প্রযুক্তির ব্যবহার, অনলাইন ক্লাস এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম শিক্ষকের ভূমিকাকে নতুন আকার দিয়েছে। এখন ক্লাসরুমের দেয়াল আর ব্ল্যাকবোর্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, শিক্ষকের উপস্থিতি ভার্চুয়াল মাধ্যমেও আবির্ভাব হয়েছে। শিক্ষার্থীরা শহর কিংবা গ্রামের যে কোনো প্রান্ত থেকে একই সময়ে শিক্ষকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। অনলাইন ক্লাস, ভিডিও লেসন এবং ইন্টারেক্টিভ লার্নিং সফটওয়্যার শিক্ষাকে আরও সহজ এবং আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ভার্চুয়াল দুনিয়ায় যেসব শিক্ষকরা পরিচিত, আজকের শিক্ষক দিবসে চলুন তাদের সম্পর্কে জেনে নেই।
- আয়মান সাদিক
অনলাইনে জনপ্রিয় শিক্ষকদের মধ্যে পরিচিত নাম আয়মান সাদিক। তিনি ২০১৫ সালে টেন মিনিট স্কুলের যাত্রা শুরু করেন। শুরুটা ছিল ইউটিউবে শিক্ষামূলক ভিডিও আপলোডের মাধ্যমে। ধীরে ধীরে এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অনলাইন শিক্ষার প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। এখানে প্রায় ১৯ হাজার ৪০০টি ভিডিও ও ৫০ হাজারেরও বেশি কুইজ রয়েছে। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সব বিষয়ের পাঠের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও চাকরির প্রস্তুতির জন্যও রয়েছে নানা কোর্স। এখন পর্যন্ত প্রায় ১৫ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী এই প্ল্যাটফর্ম থেকে শিখেছে। অনলাইন জগতে আয়মান সাদিক সেরা শিক্ষকদের একজন।
- মুনজেরিন শহীদ
আপনি কি ইংরেজি শিখতে চান? তাহলে সবার প্রথমে আসবে মুনজেরিন শহীদের নাম। তার ক্লাস করতে অবসাদ আসে এমন শিক্ষার্থী খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তার ভিডিও লেকচার এখন পর্যন্ত কোটি শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছেছে। সহজ, সাবলীল ও শিক্ষার্থীবান্ধব উপস্থাপনার কারণে মুনজেরিন শহীদ তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তার লেখা বই সহজেই ইংরেজি শিখতে সাহায্য করছে সব বয়সী মানুষকে। প্রতিদিন ৩০ মিলিয়নেরও বেশি শিক্ষার্থী ইংরেজি শিখছে মুনজেরিন এর ক্লাসগুলো থেকে। তাই বলা যায় অনলাইনে সেরা ইংরেজি শিক্ষকদের মধ্যে মুনজেরিন শহীদ অন্যতম একজন। মুনজেরিন শহীদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। তিনি তার মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। বিশ্বের অন্যতম সেরা বিদ্যাপীঠ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কলারশিপে তার দ্বিতীয় মাস্টার্স সম্পন্ন করেন ইংরেজি শিক্ষার ওপর।
- ইমাম হোসেইন
ভার্চুয়াল জগতে ইংরেজি শেখার জন্য আরেকজন জনপ্রিয় শিক্ষক ইমাম হোসেইন। হ্যাডম্যান একাডেমির প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। বর্তমানে ‘হ্যাডম্যান একাডেমি’ ফেসবুক পেজে ২৪ লাখ অনুসারী রয়েছে। মজার ছলে ও কৌতুকপূর্ণ উপস্থাপনার মাধ্যমে তিনি শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক ভিডিও তৈরি করেন। অধিকাংশ সময় কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন এবং বিজয়ীদের পুরস্কারও দেন। তার এই সৃজনশীল পদ্ধতি শিক্ষার্থদের মাঝে শিক্ষাকে আনন্দদায়ক ও ফলপ্রসূ করে তুলেছে।
- ফাহাদ হোসাইন
অনলাইন প্ল্যাটফর্মের দুনিয়ায় আরেক জনপ্রিয় শিক্ষক ফাহাদ হোসাইন। ফাহাদ’স টিউটোরিয়ালের কর্ণধার তিনি। জুলাই আন্দোলনের সময় কোটা সংস্কারের দাবিতে সম্পৃক্ত থাকার কারণে গ্রেফতার করা হয়েছিল জনপ্রিয় শিক্ষককে। দেশের প্রান্তিক অঞ্চলের হাজারো শিক্ষার্থী তার শিক্ষণশৈলী ও সহজবোধ্য ব্যাখ্যা দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। বিশেষ করে তার বিজ্ঞান বিষয়ের ভিডিও এবং প্রাইভেট কোর্সগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক সহায়ক হয়েছে।
- মাকছুদুর রহমান তানভীর
অনলাইনের দুনিয়ায় আরেক জনপ্রিয় শিক্ষকের নাম মাকছুদুর রহমান তানভীর। তানভীর স্যার নামেই পরিচিত তিনি। জনপ্রিয় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বন্দি পাঠশালার অন্যতম শিক্ষক তিনি। তিনি বাংলা বিষয়কে সহজ ও প্রাণবন্তভাবে উপস্থাপন করার জন্যই বেশি পরিচিত। বাংলা বিষয়কে তিনি নিয়ে এসেছেন সরল পর্যায়ে। নানা সময় তার বিভিন্ন টিউটোরিয়াল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। ইউটিউব এবং ফেসবুকে তার লাখ লাখ শিক্ষার্থী রয়েছে।
