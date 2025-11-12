  2. তথ্যপ্রযুক্তি

ফোনে ইন্টারনেট না থাকলেও গুগল ম্যাপ চলবে

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:২০ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
ফোনে ইন্টারনেট না থাকলেও গুগল ম্যাপ চলবে
ফোনে ইন্টারনেট না থাকলেও গুগল ম্যাপ চলবে

ভ্রমণে বেরিয়ে মোবাইল ডাটা শেষ হয়ে গেল, বা দূরবর্তী এলাকায় গিয়ে নেটওয়ার্ক হারিয়ে ফেললেন এমন পরিস্থিতিতে অনেকে দিকনির্দেশনা পাওয়ার জন্য হিমশিম খেয়ে যান। কিন্তু খুব কম মানুষই জানেন যে গুগল ম্যাপ ইন্টারনেট ছাড়াও ব্যবহার করা যায়।

গুগলের জনপ্রিয় ফিচার গুগল ম্যাপ এখন পুরোবিশ্বকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। বিশ্বের কোনো শহর কিংবা রাস্তা এখন আর অচেনা নয়। তবে এখন আপনার ফোনে ইন্টারনেট সংযোগ না থাকলেও গুগল ম্যাপ ব্যবহার করতে পারবেন।

এভাবে গুগল ম্যাপ ব্যবহার করতে আগে থেকেই ঠিকানা সেভ করে রাখতে হবে। তারপরই আপনি ঠিকানা খুঁজতে পারবেন। এই ফিচার তখনই কাজে লাগবে যখন আপনি কোনো রিমোট জায়গায় যাবেন। আর সেখানে যদি নেটওয়ার্কের সমস্যা থাকে।

সেভ করে রাখা সেই ম্যাপের সাহায্যে নেভিগেশন ব্যবহার করতে পারবেন। এরপর সেখানকার ডিরেকশন পেয়ে যাবেন। এমনকি ডাউনলোড করে রাখা সেই ম্যাপ থেকে লোকেশন সার্চও করতে পারবেন।

এছাড়া গুগল ম্যাপ আপনাকে আগেই নির্দিষ্ট এলাকার মানচিত্র মোবাইলে ডাউনলোড করার সুযোগ দেয়। একবার ডাউনলোড করা হলে সেদিনেশনের রুট, ন্যাভিগেশন, রোডের তথ্য,ফুয়েল স্টেশন, রেস্টুরেন্ট, হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ লোকেশন সবই অফলাইনে দেখা যায়।

তবে গুগল ম্যাপ সেখানে রিয়েল-টাইম ট্রাফিক ডিটেল, হাঁটা বা বাইসাইক্লিংয়ের ডিরেকশন বা বিকল্প রাস্তার সন্ধান সেখানে দেখাবে না। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক কীভাবে অফলাইনে ব্যবহারের জন্য গুগল ম্যাপ ডাউনলোড করবেন-

> প্রথমে আপনার ফোনে থাকা গুগল ম্যাপ অ্যাপটি খুলুন। সেখানে ডান দিকের ঠিক কর্নারে থাকা আপনার প্রোফাইল আইকনে ট্যাপ করুন।
> এবার অফলাইন ম্যাপে ট্যাপ করুন।
> ‘সিলেক্ট ইওর ওন ম্যাপ’ অপশনে ট্যাপ করুন। অপশনের ভেতরে ঢুকে যে এলাকার ম্যাপ ডাউনলোড করতে চান, সেটি সিলেক্ট করুন।
> এবার ডাউনলোড অপশনে ট্যাপ করুন।

একবার ডাউনলোড হয়ে গেলে, ইন্টারনেট বা মোবাইল ডেটা বন্ধ থাকলেও ম্যাপ দেখাবে এবং নেভিগেশন চালাতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, অফলাইনে যে ম্যাপ আপনি ফোনে ডাউনলোড করলেন, তা আপনাকে আপনারই এলাকারই কিছু নতুন রুট দেখাতে পারবে।

এই অফলাইন ম্যাপ কিন্তু একসময় পরে এক্সপায়ার হয়ে যায়। তাই দ্রুত ডাউনলোড করা সেই ম্যাপটি আপডেট করে নিতে হবে। ১৫ দিনের মধ্যেই অফলাইন ম্যাপ এক্সপায়ার হয়ে যায়। আর এক্সপায়ার হওয়ার পর গুগল ম্যাপ সেই এরিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট করে দেয়, যদি আপনার ডিভাইসটিতে ওয়াইফাই সংযোগ থাকে।

আরও পড়ুন
গুগল ম্যাপ থেকে ব্যক্তিগত তথ্য মুছে ফেলবেন যেভাবে 
নিজের বাড়ির লোকেশন গুগল ম্যাপে যুক্ত করবেন যেভাবে 

সূত্র: গুগল হেল্প

কেএসকে/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

গুগল ম্যাপে লাইভ লোকেশন শেয়ার করবেন যেভাবে

গুগল ম্যাপে লাইভ লোকেশন শেয়ার করবেন যেভাবে

গুগল ফটোসে ডিলিট হওয়া ছবি হোয়াটসঅ্যাপে ফিরে পাবেন

গুগল ফটোসে ডিলিট হওয়া ছবি হোয়াটসঅ্যাপে ফিরে পাবেন

গুগলে যা সার্চ করলেই স্ক্রিনের ওপর ধপাস করে পড়বে ভাল্লুক

গুগলে যা সার্চ করলেই স্ক্রিনের ওপর ধপাস করে পড়বে ভাল্লুক